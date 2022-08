ÖPBV: Primus gewinnt EM-Bronze

Wien (OTS) - Die amtierende Girls Weltmeisterin Lena Primus sichert sich ihre erste Medaille bei den diesjährigen in Petrich, Bulgarien, stattfindenden Pool Billard Jugendeuropameisterschaften im 10-Ball Bewerb der Girls.



Die 17-jährige Gleisdorferin musste sich am späten Samstagnachmittag, dem 30.07.2022, nach drei Siegen im Halbfinale der späteren Siegerin Pawelczyk Dominika aus Polen geschlagen geben und holte Bronze. Die Steirerin, die mit einem starken 5:1 in den 10-Ball Auftaktwettbewerb startete, musste nach einer hauchdünnen 4:5 Niederlage in der Winners Qualifikation den Weg über die Verliererseite nehmen, den sie ohne Gameverlust meisterte. Endstation war dann erst im Halbfinale gegen Pawelczyk. „Eine Bronzemedaille ist natürlich ein gutes Ergebnis, aber ich will definitiv noch mehr und werde in den folgenden Tagen alles geben“, kommentiert Primus ihren Erfolg. Die Steirerin führte zu Matchbeginn mit 3:1 gegen die Polin, ehe sich das Momentum drehte und Pawelczyk ihre Aufholjagd startete und keinen weiteren Gamegewinn der Österreicherin mehr zuließ.

Titelverteidigung misslungen

Die Innsbruckerin Sarah Kapeller, die als Titelverteidigerin in diesen Bewerb startete, musste sich nach zwei Niederlagen gegen die späteren Finalistinnen, Pawelczyk und die Türkin Ghaffari Alara, bereits frühzeitig aus dem Bewerb verabschieden.

