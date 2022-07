SPORTLAND Niederösterreich präsentiert neuen Webshop

LH Mikl-Leitner/LR Danninger: „Mit dem neuen Webshop ist uns ein absoluter Meilenstein gelungen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das SPORTLAND Niederösterreich hat mit dem Release eines brandneuen Webshops heute die erfolgreiche Umsetzung eines digitalen Leuchtturmprojekts bekanntgegeben. Der neue Onlineshop bietet rund 150 Produkte mit insgesamt knapp 1.000 verschiedenen Variationen und ist ab sofort unter shop.sportlandnoe.at abrufbar. „Unser Ziel ist es, einen Webshop mit einem breiten Sortiment und hochwertigen Produkten zu schaffen, die sowohl die sportliche Vielfalt unseres Landes als auch den hohen Stellenwert des Sports in Niederösterreich widerspiegeln. Mit diesem Webshop kommen unsere blau-gelben Sportlerinnen und Sportler voll auf ihre Kosten“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begeistert. Das Sortiment enthält neben langjährigen Klassikern, wie dem NÖ Ski- und Snowboardhelm oder dem NÖ Fahrradtrikot, auch zahlreiche neu entworfene Hoodies, Shirts, Kappen und Co. „Wir haben uns in unserer Sportstrategie 2025 das Ziel gesetzt, möglichst viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, insbesondere Kinder und Jugendliche, zum Sporttreiben zu animieren. Ich bin überzeugt, dass uns mit dem Onlineshop ein absoluter Meilenstein gelungen ist, der alle Alters- und Zielgruppen in Niederösterreich ansprechen wird und somit verstärkt auf das vielfältige Angebot im SPORTLAND Niederösterreich aufmerksam machen wird“, ist auch Sportlandesrat Jochen Danninger über die Neuerung erfreut.

Der digitale Shop erstrahlt im Look des SPORTLAND Niederösterreichs und soll hohe Benutzerfreundlichkeit und schnellstmögliche Sucherfolge garantieren. Dazu wurde das gesamte Produktsortiment neben der üblichen geschlechterspezifischen Unterteilung auch in die drei Bereiche Spitzensport, Breitensport und Freizeit gegliedert. Das Spitzensport-Segment enthält High-Performance Outfits, die unter anderem auch von Niederösterreichs Elitesportlern getragen werden. Im Breitensport finden sich zahlreiche Kleidungsstücke, die durch ihren Look bestechen und aufgrund ihrer Funktionalität für sämtliche Witterungsbedingen vor, während und nach dem Sport geeignet sind. Die Produkte der Freizeit-Schiene kennzeichnen sich durch optimalen Tragekomfort und klare, aber dezente Botschaften, wie „Niederösterreicher“ oder „Niederösterreicherin“.

Um die gesamte Abwicklung, von der Lagerung bis zum Versand, kümmert sich 11teamsports, der größte Onlineshop für Fußball und Teamsport im europäischen Raum. Bereits bei der Auswahl der Artikel wurde in Kooperation mit dem Teamsporthersteller neben der Qualität insbesondere auf eine faire Herstellung der Artikel Wert gelegt. Zudem war es für beide Seiten wichtig, dass auch der niederösterreichische Nachwuchssport von dieser digitalen Neuerung profitiert, weshalb zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus dem Verkauf der Artikel den Nachwuchsprojekten des SPORTLAND Niederösterreichs zugutekommen.

