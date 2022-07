AMS veröffentlicht Leitfaden für aus der Ukraine geflüchtete Menschen

Der Leitfaden bietet in vier Sprachen Erstinformationen zu den Themen Leben und Arbeiten in Österreich.

Wien (OTS) - Um aus der Ukraine geflüchtete Personen bei ihrer Ankunft in Österreich zu unterstützen, hat das AMS den Leitfaden „Leben und Arbeiten in Österreich“ entworfen. Er bietet geflüchteten Personen aus der Ukraine einen ersten Überblick über für sie relevante Themen wie etwa Aufenthaltstitel, Zugang zum Arbeitsmarkt, das österreichische Bildungssystem, die Familienbeihilfe oder die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen. Der Leitfaden wurde in drei Sprachen übersetzt und ist online barrierefrei auf Deutsch, Ukrainisch, Russisch und Englisch verfügbar.

„Unsere primäre Aufgabe als Arbeitsmarktservice ist es, Menschen aus der Ukraine bei ihrer Suche nach Arbeit zu unterstützen“, erklärt Dr. Johannes Kopf, Vorstand des AMS. „Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, sie auch im Rahmen unserer Möglichkeiten zu Leben und Arbeiten in Österreich zu beraten und zu informieren, denn gerade bei der Ankunft in einem neuen Land ist man mit vielem Unbekannten konfrontiert. Wir hoffen, dass unser viersprachiger Leitfaden den aus der Ukraine geflüchteten Menschen hilfreich sein wird und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zeit in Österreich.“

Der Leitfaden „Leben und Arbeiten in Österreich“ wird bei Bedarf aktualisiert und ist unter folgenden Adressen abrufbar:

https://www.ams.at/ukraine

https://www.ams.at/lebenundarbeiten-de (Deutsch)

https://www.ams.at/livingandworking-ua (Ukrainisch)

https://www.ams.at/livingandworking-rus (Russisch)

https://www.ams.at/livingandworking-eng (Englisch)

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Mag. Mathieu Völker

+43 (0)50 904 151 110

+43 (0)664 84 93 463

mathieu.voelker @ ams.at

https://www.ams.at