Wiener Gesundheitsverbund setzt präsentiertes Investitionsprogramm zügig um

Psychiatrie in der Klinik Favoriten wird durch Zubau doppelt so groß

Wien (OTS) - Das Anfang Juni präsentierte Investitionsprogramm des Wiener Gesundheitsverbundes zur Modernisierung aller Wiener Kliniken läuft bereits auf Hochtouren. In den kommenden Jahren werden sämtliche WiGev-Kliniken, manche sind teilweise mehr als 100 Jahre alt, auf die Höhe der Zeit gebracht. Das Ziel: Mit modernster Infrastruktur die medizinische Versorgung für die kommenden Generationen zu sichern.

So wird beispielsweise aktuell in der Klinik Favoriten in und an der Psychiatrischen Abteilung gearbeitet. Diese wird um einen modernen Zubau in Modulbauweise erweitert. Bereits Ende dieses Jahres soll er in Betrieb gehen. „Dabei wird die Gesamtfläche der Abteilung verdoppelt, um mehr Raum für Mitarbeiter*innen und Patient*innen zu schaffen. Die Anlieferung der einzelnen Bauelemente ist fast abgeschlossen. Insgesamt werden hier derzeit 31 Holzmodule, jeweils 25 Tonnen schwer, mit einem Kran in Position gebracht“, erklärt der für Bauvorhaben im WiGev zuständige Vorstand, Herwig Wetzlinger.

Dazu Stadtrat Peter Hacker: „Das große Bauen in den Wiener Spitälern hat begonnen. Wenige Wochen nach der Ankündigung werden erste Teilprojekte wie in Favoriten und Hietzing bereits umgesetzt. Im Klinikalltag ist das sicher eine Herausforderung – logistisch und auch für unsere Mitarbeiter*innen und Patient*innen. Sämtliche Arbeiten finden aber im Vollbetrieb statt und wir schaffen eine moderne und zeitgemäße Infrastruktur, die den Wiener*innen noch jahrzehntelang zugutekommen wird.“

Auch in anderen Kliniken wird aktuell gegraben, gebohrt und gehämmert. So werden etwa in der Klinik Hietzing einzelne Pavillons umfassend saniert. In der Klinik Ottakring wächst ein in Holzbauweise errichtetes Gebäude in die Höhe, in das künftig die Mitarbeiter*innen und Patient*innen der 3. Psychiatrischen Abteilung der Klinik Penzing einziehen. Und in der Klinik Donaustadt wird die Speisenversorgung auf ganz neue Beine gestellt.

Sämtliche Arbeiten finden bei laufendem Vollbetrieb statt, es gibt keine Einschränkungen des medizinischen Angebots.

Updates werden laufend auf der eigens eingerichteten Website https://bauprojekte.gesundheitsverbund.at veröffentlicht.



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Gesundheitsverbund

Unternehmenskommunikation

Pressesprecher Markus Pederiva

Tel.: +43 1 404 09-60 543

Mobil: +43 664 609 50-60 543

markus.pederiva @ gesundheitsverbund.at

www.gesundheitsverbund.at