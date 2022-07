Schwarzenegger-Abend in ORF 1: Mit Doku-Premiere „Arnold, ein steirischer Superheld“ sowie Filmen „Terminator 3“ und „True Lies“

Am 30. Juli ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Im Rahmen der Arnold-Schwarzenegger-Festspiele zum 75. Geburtstag (Details unter presse.orf.at) widmet ORF 1 dem Jubilar am Samstag, dem 30. Juli 2022, ab 20.15 Uhr einen ganzen Programmabend. Zum Auftakt gibt es ein Wiedersehen mit dem österreichischen Superstar in seiner Paraderolle in „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“, der in bewährter Manier Action und ein temporeiches Feuerwerk an Spezialeffekten garantiert. Danach begibt sich Lisa Gadenstätter in der neuen ORF-Dokumentation „Arnold, ein steirischer Superheld“ um 22.00 Uhr auf die Spur des Schwarzenegger-Effekts: Ob Bodybuilder, Hollywood-Star oder Gouverneur von Kalifornien – was immer Arnold Schwarzenegger angreift, wird zu Gold. Aber warum hat gerade dieser eine Österreicher so viel erreicht? Welche Spuren hat er in seiner alten Heimat hinterlassen und wie stark ist die Bindung dorthin? Um 22.50 Uhr zeigt ORF 1 mit der Agentenkomödie „True Lies – Wahre Lügen“ einen weiteren Blockbuster mit Arnold Schwarzenegger, diesmal in der Rolle eines Top-Spions, mit der er sein Image als ernsthafter Actionstar ironisch gegen den Strich bürsten konnte.

Bereits heute, am Freitag, dem 29. Juli, würdigt ORF III Arnold Schwarzenegger ein weiteres Mal mit einer Schwerpunktprogrammierung:

Auf die Dokumentation „Die Verkörperung des American Dream“ (23.35 Uhr) über den Weg des Steirers nach Amerika folgen „Arnold Schwarzenegger – Das Exklusiv-Interview mit Günther Ziesel“ (0.30 Uhr) sowie eine Ausgabe des Gesprächsformats „Hallo, wie geht’s?“ (1.20 Uhr) – darin traf Dagmar Koller „Arnie“ in Los Angeles, begleitete ihn bei Shootings und plauderte mit ihm über sein Leben und seinen Erfolg.

Flimmit (flimmit.at) gratuliert Arnold Schwarzenegger ebenfalls zum 75. Geburtstag und präsentiert die „Steirische Eiche“ ab 30. Juli in der Dokumentation „Arnold Schwarzenegger – Die frühen Jahre“, die ihn mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen in seinen frühen Jahren zeigt.

Details zur Doku-Premiere „Arnold, ein steirischer Superheld“ (22. 00 Uhr, ORF 1)

Der Hollywood-Star, der Gouverneur, der Terminator, Mr. Universe, der Klimaretter … die Liste der Titel für Österreichs wohl berühmtesten lebenden Export ist schier unerschöpflich. Doch worin besteht das Phänomen dieses Menschen, dessen Karriere seit Jahrzehnten steil bergauf führt? War es das steirische Wasser, das er als Kind trank, oder ist er vielleicht in einen Topf mit Zauber-Kernöl gefallen? Waren es die Steroide? Ist es die Bauernschläue, die sich im Lauf der Zeit und im Dickicht des amerikanischen Intrigentraums zur Raffinesse entwickelte? Oder ist es einfach nur Glück?

Lisa Gadenstätter ist fasziniert von Arnolds Lebensweg und den vielen Etappen und auch Hürden, die die „steirische Eiche“ meisterte. Sie möchte nun den Schwarzenegger-Effekt analysieren und sucht seinen Grund in den Wurzeln von Arnolds Leben: in Thal. Im rund 2.000-Seelen-Dorf steht das erste Schwarzenegger Museum, hier leben Menschen die ihn kannten. Viele sind es nicht mehr, die sich als echte Fans outen, aber die, die es tun, sind es mit Leib und Seele. So zum Beispiel Stefan: er ist zwar erst 30, aber er kennt Arnold so gut wie kaum jemand, zumindest medial, denn er hat mehr als 10.000 Zeitungsartikel über sein Idol gesammelt. Monika, Arnolds Cousine, betreibt dort in der Gegend einen Friseursalon. Sie hat den berühmten Verwandten als Kind miterlebt und gibt Lisa vielleicht die entsprechende Antwort. Und dann sind da noch seine Schulkollegen. Einst waren es mehr als ein Dutzend, heute sind es nur mehr drei Personen rund um Peter Urdl, Leiter und Initiator des Schwarzenegger-Museums, die sich daran erinnern können, wie Arnold so als Kind war und ob die Antwort wirklich hier in seiner Heimat zu finden ist.

Die Menschen in Thal sind Österreicher/innen wie du und ich. Nur einer nicht, denn der ist ein Superheld. Warum wird der eine Bürgermeister von Thal, der andere Gouverneur von Kalifornien? Warum spielen die einen in der Laienschauspiel-Gruppe von Thal, der andere wurde Hollywoodstar? Warum sind die Grünen im Gemeinderat von Thal nicht vertreten währenddessen Schwarzenegger eines der bekanntesten Gesichter im Kampf gegen den Klimawandel ist? Warum ist der stärkste Mann von Thal nicht annähernd so stark wie Arnold? Was ist jetzt also dieser Schwarzenegger-Effekt, der einen Menschen zu einem Superhelden macht?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at