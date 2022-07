Big Bang Falkensteiner Science Camps – Kleine Wissenschaftler ganz groß

Neues Edutainment in den Falkensteiner Familienhotels in Kärnten mit Fokus auf Naturwissenschaften

Wien (OTS) - Die Kärntner Familienhotels der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) starten am 21. August erstmals ihre Science Camps. Für junge Gäste im Alter zwischen vier und zwölf Jahren bedeutet das drei Tage Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen. Auf dem Programm stehen spannende Experimente aus den Bereichen Chemie, Physik, Biologie und Mathematik. Dank der altersgerechten Aufbereitung und einer angemessenen Dauer der Einheiten werden die Interessen der Kinder an den Naturwissenschaften spielerisch geweckt, ohne zu Langeweile oder Überforderung zu führen.

Beim Experiment „Die fliegende Eierspeis“ etwa, bauen die Kinder eine schützende Konstruktion um ein Ei, um es dann aus mindestens 2 Meter Höhe zu Boden stürzen zu lassen. Egal, ob das Ergebnis ein unversehrtes Ei oder doch eine Eierspeis ist – maximaler Bau-Spaß ist garantiert! Aber auch der „Ninja-Gatsch“ hat es in sich: Hier experimentieren die jungen Forscher_innen mit einer ganz besonderen Flüssigkeit, die sich unter bestimmten Bedingungen wie ein Feststoff verhält. Aus einfachsten Zutaten stellen sie eine Flüssigkeit her, die bei Druckeinwirkung plötzlich fest wird. Wird dieses Experiment outdoor durchgeführt, können die kleinen Ninjas versuchen über diese Flüssigkeit zu laufen – dazu müssen sie aber flink sein, denn wer nicht schnell genug läuft, bleibt stecken! Aber auch Experimente wie das „Löffel-Katapult“ oder die „Schleimwurm-Sauce“ fördern das Verständnis für physikalische, chemische und mechanische Abläufe spielerisch. Bei allen chemischen Versuchen wird ausschließlich mit Ausgangsstoffen gearbeitet, die auch in der Küche zu finden sind!

Die FMTG setzt bei ihren Kinderprogrammen schon länger auf unterhaltsame und spielerische Wissensvermittlung und bietet in ihren Hotels Edutainment zu unterschiedlichen Themen an. So steht das Edutainment im Falkensteiner Familienhotel Diadora im 5* Resort Punta Skala in Kroatien unter dem Motto Meeresbiologie. Die Kinder lernen bei Spielen und Experimenten das Meer und die Vielfältigkeit seiner Bewohner kennen, erfahren, wieso es wichtig ist, die Ozeane sauber zu halten und welche Möglichkeiten es dazu gibt. Mit einem Sammelpass können sie an verschiedenen Stationen Aufgaben lösen und Sticker sammeln. Für jeden vollen Sammelpass gibt es Preise.

Das neue Falkensteiner Familienhotel im Montafon, das im Dezember eröffnet, steht wiederum ganz im Zeichen der erneuerbaren Energien und des Naturschutzes. Zusammen mit den Vorarlberger Illwerken, wird ein spezielles Ecotainment angeboten. Kreativ-, Sport- und MINT-Workshops bringen spielerisch die Naturwissenschaft näher. So können die jungen Entdecker_innen im Labor Experimente zur Energiegewinnung mithilfe von Wasser machen. Die Turbine des Kraftwerks im Außenbereich dient zur Veranschaulichung der Thematik. Abgerundet wird das Programm durch Ausflüge zum Stausee – Abrutschen durch alte Wasserrohre inklusive. Das Thema Naturschutz steht beim eigenen Ranger-Programm im Fokus, wo die Kinder gemeinsame Streifzüge mit dem Förster durch die Wälder machen und sich zu Umwelt-Rangern ausbilden lassen können.

Bei den Science Camps in Kärnten arbeitet Falkensteiner mit dem Verein Science Pool zusammen. Dieser gilt als Vorreiter im Bereich der (Vor-)Wissenschaftsvermittlung und bietet unterschiedliche Formate und Angebote für wissenschaftshungrige Kinder. Von den Science Schools und -Clubs über die Lange Nacht der Forschung bis hin zu den Science LABS und dem Museum der Nerdigkeiten in Wien. Im Science Pool Institut für (Vor-)Wissenschaftsvermittlung wird die langjährige Erfahrung an PädagogInnen, Lehrende und Studierende aber auch an wissenschaftsinteressierte Erwachsene weitergegeben. (www.sciencepool.org)

„ Auch in Zukunft werden wir sehr auf eine hohe Qualität des Entertainments in unseren Häusern achten und unsere Kinderprogramme sukzessive weiterentwickeln “, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. „ Kinder sind Forscher_innen. Sie möchten die Welt entdecken und Neues lernen – auch in ihrer Freizeit. Genau das ermöglichen wir ihnen mit unserem speziellen Edutainment auf spielerische Art und Weise. Unsere Programme konzentrieren sich dabei auf Naturwissenschaften, Klimaschutz und Technik .“

Über die Falkensteiner Gruppe

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismus­unter­nehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Apartment-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest sowie den Tourismusberater Michaeler & Partner.

