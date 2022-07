Wien bestellt drei neue Bereichsleiter*innen

Wien (OTS) - Mit der heutigen Übergabe der Bestellungsdekrete an drei neue Bereichsleiter*innen, haben Bürgermeister Michael Ludwig und Magistratsdirektor Dietmar Griebler folgende Bedienstete mit Sonderaufgaben für die Stadt Wien bestellt: Kathrin Ludvik-Gangelberger wird „Bereichsleiterin für grundsätzliche Angelegenheiten des Förderwesens im Magistrat“, Anita Zemlyak wird „Bereichsleiterin für kulturelle Stadtentwicklung“ und Marko Miloradovic wird „Bereichsleiter für strategische Angelegenheiten der Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik“.

Zuständigkeiten Ludvik-Gangelberger

Kathrin Ludvik-Gangelberger, die in der MA 5 – Finanzwesen tätig ist, übernimmt die Funktion der „Bereichsleiterin für grundsätzliche Angelegenheiten des Förderwesens im Magistrat“ und folgt damit Christoph Maschek nach, der seit 1. Juli als Finanzdirektor der Stadt tätig ist.

Folgende Aufgaben fallen u.a. in die Zuständigkeit der Bereichsleiterin:

Grundsätzliche Analyse, Aufarbeitung und Weiterentwicklung des bestehenden Förderwesens;

Grundsätzliche Beratung und Koordination der Förderdienststellen um ein weitgehend synergetisches System für ein vereinheitlichtes, vergleichbares und effektives sowie effizientes Förderwesen Evaluierung und Optimierung der Förderabwicklung einschließlich Prüfung möglicher Organisationsvarianten unter Einbeziehung der nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) zuständigen Förderdienststellen;

Erarbeitung von Compliance-Regelungen (z.B. hinsichtlich Unvereinbarkeiten), die von Förderwerber*innen einzuhalten sind; Ausbau und Optimierung von Schnittstellen zum Fördermittelmanagement und zur Transparenzdatenbank



CV Kathrin Ludvik-Gangelberger:

Die Juristin begann 2009 bei der Stadt Wien, zuerst im Bezirksamt MBA 13/14 und im MBA 1/8, bis sie im Jahr 2011 in die MA 26 (Abteilung für Datenschutz und E-Government) wechselte. Seit Dezember 2012 ist sie in der MA 5 (Finanzwesen) tätig, wobei sie 2013 ihr Doktoratsstudium beendete und 2014 in Elternkarenz ging. Nach ihrer Rückkehr absolvierte sie das „Innovative Excellence Programm“ der Wiener Stadtwerke und arbeitet seit Mai 2020 in der Stabsstelle „Koordination und strategisches Förderwesen“. Seit 01.07.2022 leitet sie die Stabsstelle „strategisches Förderwesen und Transparenzdatenbank“ in der MA 5.

Zuständigkeiten Anita Zemlyak

Anita Zemlyak, seit dem Jahr 2016 Leiterin der MA 7 – Kultur, ist ab sofort „Bereichsleiterin für kulturelle Stadtentwicklung“.

Der Aufgabenbereich umfasst u.a. folgende Schwerpunkte:



Thematische Analysen und Trendbeobachtung der kulturellen Stadtentwicklungen im nationalen und internationalen Bereich und Vernetzung mit relevanten externen Stakeholdern in diesem Bereich

Konzeption und Koordination von kulturrelevanten Projekten und Programmen in Stadtentwicklungsgebieten und Bestandsobjekten der Stadt Wien

Initiierung von Projekten im Bereich der Stadtteilkultur



CV Anita Zemlyak:

Anita Zemlyak ist seit 2016 Abteilungsleiterin der MA 7- Kultur. Im Laufe ihrer Karriere im Kulturbereich hat sie zahlreiche Erfahrungen im Kulturmanagement gesammelt, u.a. als Geschäftsführerin von Basis.Kultur-Wiener Volksbildungswerk und der Tschauner Bühne, aber auch in unterschiedlichen Funktionen im öffentlichen Bereich – knapp 20 Jahre im Bundesministerium für Unterricht und Kunst und Bundeskanzleramt, Kunstsektion sowie 8 Jahre Büroleitung der Geschäftsgruppe Kultur der Stadt Wien.

Zuständigkeiten Marko Miloradovic

Marko Miloradovic ist ab sofort in der Funktion des „Bereichsleiter für strategische Angelegenheiten der Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik“ in der Magistratsdirektion tätig.

Folgende Aufgaben fallen u.a. in seine Zuständigkeit:

Übergeordnete Koordinierung der Dienststellen und Unternehmen mit Einrichtungen unterschiedlicher Gebietskörperschaften und Interessensvertretungen zur Stärkung des Standortes Wien

Koordination des Austausches mit den für den Wirtschaftsstandort relevanten internen und externen Stakeholdern

Erarbeitung und Koordinierung von Grundsätzen und Grundlagen zur Stärkung des Standorts Wien in Bezug auf Arbeit und Wirtschaft unter Berücksichtigung der Besonderheiten des europäischen Wirtschaftsraumes, des EU-Förderregimes sowie einer niederschwelligen Kund*innenorientierung („One-Stop-Shop“)

CV Marko Miloradovic:

Marko Miloradovic hat sein Jusstudium 2014 an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck absolviert. 2015 war er juristischer Mitarbeiter des Verwaltungsgerichts Wien (VGW). Im Juli 2016 bis Ende 2017 wechselte er als Referent in das Kabinett des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen. Nach einer Bildungskarenz trat er mit Juli 2018 als Referent der Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales in den Dienst der Stadt Wien ein. Mit Jänner 2021 wurde er zum stellvertretenden Büroleiter der Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke bestellt.

Für alle neuen Bereichsleiter*innen gilt: Wesentliche Entscheidungen sind mit den jeweils ressortzuständigen amtsführenden Stadträt*innen abzustimmen.

