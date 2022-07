What`s next? Die nächste Generation der Kleinen Zeitung

Graz (OTS) - „Futter“, das junge Magazin der Kleinen Zeitung, hat in den vergangenen Jahren Millennials und GenZ Orientierung im Mediendschungel geboten – unter anderem mit preisgekrönten Formaten wie der Nachrichtensendung „Was geht?“. Jetzt steht das nächste spannende Kapitel an: Futter“ wird zu Kleine Zeitung Next und somit näher an das Gesamtangebot der Marke Kleine Zeitung herangeführt.

Kleine Zeitung Next steht für die nächste Generation an Inhalten der Kleinen Zeitung. Nichts ist zu komplex, nichts zu langweilig und schon gar nicht zu risky. Das Team von Kleine Zeitung Next nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Es schaut sich die Themen an, die wirklich wichtig sind.

Kleine Zeitung Next steht für Qualitätsjournalismus auf Augenhöhe – produziert von der jungen Generation für die junge Generation. Das Angebot geht mit einer Reihe an Aktionen und Schwerpunkten aber weit über die Redaktion hinaus. Erste Formate, unter anderem zum Thema Nachhaltigkeit, werden demnächst gelauncht. Kleine Zeitung Next läuft unter einer Doppelspitze, bestehend aus Hannah Zaunschirm (Marketing) und Claudia Mann (Redaktion).

Claudia Mann, Teamleitung Kleine Zeitung Next

Commitment issues kennt sie nicht: Vor zehn Jahren (oder in Internet-Zeit umgerechnet: einer halben Ewigkeit) hat Claudia ihre Karriere bei der Kleinen Zeitung mit einem Praktikum begonnen. Damals noch mit Fokus auf Print. Ihre Kernaufgaben haben sich inzwischen aufs Digitale verlagert. Aktuell ist Claudia redaktionelle Teamleiterin von Kleine Zeitung Next. Sie recherchiert, schreibt und moderiert leidenschaftlich gerne - insbesondere, wenn es um gesellschaftspolitische Themen und Entwicklungen geht.

Hannah Zaunschirm, Teamleitung Kleine Zeitung Next

Hannah ist Millennial und Digital Native durch und durch. Born and raised zur selben Zeit wie das Internet und andere bahnbrechende Technologien ist das World Wide Web ihr Tagesbegleiter Nummer eins, und natürlich auch Teil ihres Jobs. Nach drei Jahren im Unternehmen wechselte Hannah vom Branded Content Management zur Teamleitung der neu gegründeten Einheit „Kleine Zeitung Next“, die es sich zum Ziel gemacht hat, junge Zielgruppen anzusprechen.

Claire Herrmann, Anna-Maria Aichholzer und Julia Zötsch machen das Kernteam von Kleine Zeitung Next komplett. Mehr dazu auf kleinezeitung.at/next

