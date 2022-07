BHÖ: „Der Brand der Hofburg“ - Umfangreiche TV-Dokumentation zur Brandkatastrophe vor 30 Jahren

Erstausstrahlung am Samstag, 30. Juli um 21:05 Uhr auf ORF III

Wien (OTS/BHÖ) - Der Brandkatastrophe vor 30 Jahren in der Hofburg Wien, die den Großen Redoutensaal weitestgehend zerstörte und den benachbarten Kleinen Redoutensaal stark in Mitleidenschaft zog, widmet der ORF in Koproduktion mit der Burghauptmannschaft Österreich anlässlich des heurigen Jahrestages erstmal eine umfangreiche TV-Dokumentation. Unter dem Titel „Der Brand der Hofburg“ wird diese Produktion am Samstag, 30. Juli um 21:05 Uhr auf ORF III in der Reihe Zeit.Geschichte erstausgestrahlt.

„Durch den Brand vor 30 Jahren wurde ein bedeutender Teil des baukulturellen Erbes der Republik Österreich unwiederbringlich zerstört. Der anschließende Wiederaufbau, bei dem größter Wert auf die Erhaltung der verbliebenen Bausubstanz gelegt wurde, war eine komplexe Herausforderung, die nur durch die große Solidarität in knapp fünf Jahren abgeschlossen werden konnte. Heute ist der Redoutensaaltrakt ein moderner und zeitgemäßer Veranstaltungssaal und derzeit auch Plenarsaal des Österreichischen Parlaments. Auch im Bereich des Brandschutzes hat sich seither in der Hofburg sehr viel getan“, so Burghauptmann Reinhold Sahl.

In der TV-Dokumentation kommen, neben Stimmen von damals, auch Betroffene zu Wort, die ihre Erinnerungen an die dramatischen Ereignisse schildern sowie bekannte Persönlichkeiten aus der Politik, wie der damalige Wirtschaftsminister und spätere Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel und der damalige

Umweltstadtrat und spätere Bürgermeister von Wien Dr. Michael Häupl.

Detailliertere Hintergrundinformationen zum Brandereignis bzw. zum Wiederaufbau der Redoutensäle wurden auf der Themenseite

https://www.burghauptmannschaft.at/Themen/30Jahre-Redoutensaalbrand.h

tml zusammengestellt und werden durch Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Stakeholdern auf den Social Media Kanälen der Burghauptmannschaft Österreich unter #30JahreHofburgbrand ergänzt. Pressefotos stehen unter

https://www.burghauptmannschaft.at/Service/Presse.html zum Download

zur Verfügung. Informationsmaterial in Form von Informationsfoldern ist über die Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit & Medien in der Burghauptmannschaft Österreich erhältlich.

