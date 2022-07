AlpenParks Hotels & Residences wachsen weiter!

Neue Standorte an den schönsten alpinen Urlaubsdestinationen

Zell am See (OTS) - Die AlpenParks Hotels & Residences sind die erste Adresse für Urlaube und Auszeiten an den schönsten Destinationen in den österreichischen Alpen. Mit fast 3.000 Gästebetten und zwölf Resorts in neun Regionen begrüßen die Hotels und Residences Gäste aus aller Welt. In den letzten beiden Jahren konnten weitere hochklassige Projekte realisiert werden. Zudem steht im Dezember 2022 die Eröffnung der nächsten AlpenParks-Destination bevor.

Urlaub in den Alpen

Die AlpenParks Hotels & Residences stehen für Genuss und Individualität in Ferienapartments, Chalets oder im Hotel. An den schönsten Standorten in den österreichischen Alpen – Zell am See, Kaprun, Saalbach, Bad Hofgastein, Altaussee im Salzkammergut, Matrei in Osttirol, Mühlbach am Hochkönig, Maria Alm sowie Seefeld in Tirol – wird auf maximalen Komfort gesetzt. Eines haben alle Destinationen gemeinsam: die herzliche österreichische Gastfreundschaft und einen atemberaubenden Ausblick auf die umliegende Bergwelt.

Angesichts der hervorragenden Lagen verbinden die AlpenParks exzellente Aktiv- und Ausflugsmöglichkeiten mit Entspannung. Paare, Gruppen und Familien mit Kindern schätzen die Vielfalt der exklusiven Vorzugslagen.

Begeisternde Unterkünfte mit AlpenParks Superior Service

Wie der Name bereits verrät, verbinden die Ferienapartments & Chalets klassischen Hotel-Service mit willkommener Individualität. Neben typischen Hotelzimmern begeistern die AlpenParks-Resorts durch Ferienwohnungen, Chalets und Apartments auf Selbstversorger-Basis mit vollausgestatteten Küchen und attraktiver Privatsphäre. Zahlreiche kontaktlose Leistungen, darunter Brötchenservice, Frühstücksservice, Reinigung, Restaurantlieferungen bis zur Tür oder Take-Away sorgen für einen Aufenthalt nach Maß mit so viel und so wenig Service und Kontakt wie gewünscht.

Umfangreiche Leistungen auf Anfrage, die bis sich bis zu kulinarischen Aufmerksamkeiten oder Skipass-Organisation erstrecken, sind für die AlpenParks Hotels & Residences selbstverständlich, ebenso wie herzliche, gelebte österreichische Gastfreundlichkeit. Einige sind Spezialisten für Familien, Mountainbiken, Wandern oder bieten gratis Thermeneintritt. Der AlpenParks Superior Service verspricht das gewisse Extra im Vergleich zu anderen Apartmentanlagen, so individuell wie die Resorts und wie die Gäste. Die modern gestalteten Unterkünfte in einer Vielzahl an Designs, Ausstattungsvarianten (teils sogar mit privater Sauna) und Größen (20 bis 200 m²) erfüllen sämtliche Ansprüche an einen genussvollen Aufenthalt.

Neu ab Dezember 2022: AlpenParks Apartment & Ferienresort Rehrenberg Viehhofen

Die kommende Wintersaison heißt den nächsten AlpenParks-Neuzugang willkommen. Die Eröffnung des AlpenParks Apartment & Ferienresorts im Glemmtal, ideal zwischen den Urlaubsregionen Zell am See-Kaprun und Saalbach Hinterglemm gelegen, sorgt in Verbindung mit neugebauten Apartments für eine besonders familienfreundliche Anlage. Das AlpenParks Apartment & Ferienresort Rehrenberg glänzt durch eine einzigartige Infrastruktur, die gerade den Urlaub mit Kindern auf eine neue Qualitätsebene hievt, aber ebenso Freunde und Paare zu aktivem Genuss einlädt:

insgesamt 160 Apartments (davon 34 neu) für zwei bis zehn Personen in Größen von 45 bis 150 m²

Selbstversorger-Unterkünfte mit modernen Küchen, Mini-Shop in der Anlage

Frühstücksbuffet, Brötchenservice und Restaurant buchbar

großzügiger Spa mit Saunen, Dampfbad und beheiztem Außenpool

Ski-in & -out vom Apartment zur Talstation zellamseeXpress

Skibus-Haltestelle zum Home of Lässig

Skischule, Skiverleih, Sportshop und Übungshang direkt beim Resort

ALPI-Kinderclub mit Indoor-Spielbereich

Spielhalle mit Tischfußball, Tischtennis etc.

Sommer: Outdoor-Spielplatz, Hüpfburg, Kinderplanschbecken, Kletterwand

Home of Lässig und Zeller See in unmittelbarer Nähe

Die jüngsten Neueröffnungen in Osttirol und am Hochkönig

Neben dem AlpenParks Apartment & Ferienresort Rehrenberg konnten zuletzt zwei weitere Neueröffnungen gefeiert werden. Im Dezember 2021 wurde die Erweiterung des AlpenParks Hotel & Apartment Montana Matrei in Osttirol eröffnet. 14 moderne Apartments im alpinen Stil, teils mit privater Sauna, befinden sich in einer sympathischen Aktivregion mit dem Großglockner und dem Großvenediger als Kulisse. Seit 2020 lädt das AlpenParks Hotel & Apartment Hochkönig zu Entdeckungstouren durch das sogenannte „Bergdorf der Tiere“ ein. 40 Apartments in Mühlbach am Hochkönig bestechen durch große Familienfreundlichkeit und Urlaubsindividualität in Perfektion. Die nächste neue AlpenParks-Destination lässt bestimmt nicht lange auf sich warten.

AlpenParks Hotels & Residences Urlaub an den schönsten Plätzen in Österreich

