Conchita Wurst macht erstmal Pause!

"Erstmal Pause" von Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst versetzt in Sommerlaune und lädt ein, für einen kurzen Moment mal gar nichts zu tun. Im September startet seine Musiksendung im ZDF.

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren Pandemie und anschließendem Kaltstart in wochenlanges, intensives Arbeiten und unzähligen, damit verbundenen beruflichen Reisen fühlt sich Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst in der aktuellen Hitzewelle genauso, wie es wahrscheinlich den meisten Menschen geht: Wir brauchen erst mal Pause! Der heute erscheinende Song und das dazu gehörige Musikvideo von Conchita Wurst laden dazu ein, für einen Moment mal gar nichts zu tun und sich den Schwingungen des Sommers hinzugeben - auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Anfang September startet dann Neuwirths neues TV-Musikformat “Music Impossible” im ZDF.



Der österreichische Künstler Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst verabschiedet sich mit seinem neuen Song “Erst mal Pause” in die Sommerpause. Wie die meisten Menschen war er die letzten Jahre zwischen Lockdowns und hohem Arbeitsvolumen hin- und hergerissen. Bei den aktuellen Temperaturen schließlich bleibt fast nichts anderes, als sich zurückzulehnen und es südeuropäischen Ländern gleich zu tun: Im August ist erstmal Pause!



“Erstmal Pause” ist Conchita Wursts erster eigener Song in Deutscher Sprache, bereits seine vierte Veröffentlichung in diesem Jahr und seit heute auf allen Musikstreaming-Plattformen verfügbar. Das Werk entstand im bewährten Trio gemeinsam mit Lukas Klement (Musik, Produzent) und Martin Zerza (Musik, Text). Das Musikvideo stammt von Elisa Kroiss und erscheint ebenso heute auf Youtube.

“Mein Team und ich haben schon während der Pandemie permanent gearbeitet, und die letzten Wochen waren wir quasi durchgehend unterwegs. Nun freuen wir uns, dass wir uns einen Monat Sommerpause genehmigen können, um dann im Herbst mit frischer Energie durchstarten zu können” , freut sich Neuwirth auf den August.



Ab 2. September startet “Music Impossible – Mein Song. Dein Sound.” im ZDF. Im musikalischen Unterhaltungsformat treffen jeweils zwei Künstler:innen unterschiedlicher Genres aufeinander und müssen einen eigenen Song im Musikstil der anderen Person produzieren und dann vor Live-Publikum performen. In der ersten Folge treffen Schlager-Legende Marianne Rosenberg und der Rapper Eko Fresh aufeinander, in der zweiten Folge versuchen sich Heavy-Metal-Sängerin Doro Pesch und Popstar Mike Singer im jeweils anderen Genre. Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst moderiert das Format, steht den Künstler:innen bei der Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite und überrascht sie noch mit der einen oder anderen Zusatzaufgabe.



Eine erweiterte Version des Musikvideos zu “Erstmal Pause” erscheint auf der eigenen Video-on-demand-Plattform WURSTTV.com, wo sich Fans von Conchita Wurst auch unzählige Behind-The-Scenes Videos, Originalserien, Fitnessvideos und weitere Inhalte ansehen können, die nirgendwo sonst veröffentlicht werden.



Musikvideo "Erstmal Pause" Sommerstimmung beim neuen Musikvideo von Conchita Wurst Gönn Dir Erstmal Pause!

