younion-Obermüller: Liebe Eltern, willkommen im Corona-Kindergarten!

Vielleicht denken Sie noch einmal nach, Herr Minister Rauch

Wien (OTS) - „Vom ersten Tag der Coronakrise an war das Personal der österreichischen Kindergärten für die uns anvertrauten Kinder da. Diese Versorgung hat natürlich auch die Gesundheit der Pädagog*innen und Assistent*innen in Mitleidenschaft gezogen. Sehr viele sind selbst an Corona erkrankt. Dank der Verordnung des Herrn Gesundheitsministers sollen unsere Leute jetzt auch mit Covidinfektion den Dienst antreten müssen. Für diesen weisen Entschluss ein herzliches Dankeschön an die Bundesregierung“, sagte heute, Donnerstag, der stellvertretende Bundesvorsitzende der younion _Die Daseinsgewerkschaft, Manfred Obermüller.

„Es ist traurig genug, dass Gesundheitsminister Johannes Rauch offenbar seine eigene Verordnung nicht kennt und sich im ORF-Interview um Kopf und Kragen redet. Dass er jetzt die Mitarbeiter*innen der Kindergärten krank in den Dienst schicken will, obwohl das seiner eigenen Verordnung widerspricht, ist aber der eine Schritt zu viel, der einen Minister Rücktrittsreif macht“, kritisierte Obermüller.

„Dass es der Regierung bis heute nicht gelungen ist, nach jahrelanger Pandemie Covid endlich als Krankheit einstufen zu lassen, damit auch eine einfache Krankschreibung möglich ist, kann niemand verstehen oder nachvollziehen. Denken Sie noch einmal nach, Herr Minister. Reden Sie mit unseren Fachleuten und Expert*innen. Und nehmen Sie in letzter Minute doch noch Vernunft an“, schloss Obermüller.

Rückfragen & Kontakt:

younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 1 313 16 83615

M: presse @ younion.at

www.younion.at