VP-Mahrer: Schlepper in Wien angekommen

Vermehrt Aufgriffe von Schleppern in Wien – Stadtregierung sendet falsche Signale

Wien (OTS) - Erst diese Woche ist der Landespolizeidirektion Wien wieder Schlag gegen illegale Migration gelungen. Dabei wurden – wie schon so oft dieses Jahr - Schlepper aufgegriffen, die zahlreiche Flüchtlinge nach Österreich brachten. „Ein großer Dank gilt der Polizei. Die Beamtinnen und Beamten leisten ausgezeichnete Arbeit“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Karl Mahrer. Die Anzahl an festgenommen Schlepper steige indessen massiv an. „Leider werden seitens der rot-pinken Stadtregierung falsche Signale gesendet. Etwa wenn behauptet wird, Wien sei ein sicherer Hafen“, so Mahrer weiter.

Wien darf kein Auffanglager werden

Die Zahlen aus dem Integrationsbericht sprechen eine klare Sprache. In Wien leben mit 41,9% die meisten Menschen mit Migrationshintergrund. „Die Stadt hat in den letzten Jahrzehnten eine undifferenzierte Willkommenspolitik vorgelebt. Dazu hat sie eine wichtige Herausforderung vernachlässigt – die Integration. Wenn wir so weiter machen wird Wien zu einem Auffanglager – das können wir nicht leisten, das ruiniert die Stadt nachhaltig“, so Mahrer weiter.

Illegale Migration darf in Wien gar nicht erst ankommen

Erst heute sprach sich Bundeskanzler Nehammer für Ungarn als wichtigen geostrategischen Partner bei der Eindämmung der irregulären Migration nach Österreich aus. „Es ist wichtig, die EU-Außengrenzen gemeinsam zu sichern und hier auch Partnerschaften, Kooperationen einzugehen – damit wir diese Probleme nicht bis vor die Stadttore Wiens ziehen. Die illegale Migration nach Österreich muss endlich eingedämmt werden. Dazu braucht es eine gesamteuropäische Kraftanstrengung und Österreich muss weiterhin der Motor des Umdenkens in Europa sein“, so Mahrer abschließend.

