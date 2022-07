Mediengruppe ÖSTERREICH startet Druck-Kooperation mit Mediaprint

Tageszeitungen ÖSTERREICH und oe24 drucken ab 2023 im Mediaprint-Druckzentrum Wien-Inzersdorf

Wien (OTS) - Die Mediengruppe ÖSTERREICH hat eine langjährige Druck-Kooperation mit der Mediaprint abgeschlossen. Ab 2023 werden die Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH und die Gratis-Tageszeitung oe24 im Mediaprint-Druckzentrum Wien-Inzersdorf gedruckt. Die Druck-Kooperation mit der Mediaprint ermöglicht der Mediengruppe ÖSTERREICH künftig deutlich mehr Flexibilität bei der Produktion und eine noch höhere Aktualität der Tageszeitung.

„Mit dem Druckzentrum Inzersdorf hat ÖSTERREICH/oe24 mit Beginn des kommenden Jahres den modernsten und leistungsstärksten Druckereistandort Österreichs zur Verfügung. Dieser Partner gibt unseren Tageszeitungen die Möglichkeit auf sämtliche Marktanforderungen zeitnah und effizient zu reagieren“, erklärt Wolfgang Zekert, Geschäftsführer der Mediengruppe ÖSTERREICH.

„Wir haben in den letzten Jahren notwendige Veränderungen durchgeführt, um uns am Markt als wettbewerbsfähiger Druckdienstleister zu platzieren“, so Dipl.-BW Christoph Niemöller, Geschäftsführer der Mediaprint.

