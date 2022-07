Rekordwerte für Styria Radios

Graz/Klagenfurt (OTS) - Radiotest-Ergebnisse bestätigen Erfolgskurs von Antenne Steiermark, Antenne Kärnten und Radio Flamingo.

Radio hören macht glücklich. Das ist kein philosophischer Ansatz, sondern Radio-Realität – eindrucksvoll bestätigt durch die Top-Ergebnisse für Antenne Steiermark, Antenne Kärnten und Radio Flamingo, im aktuellen Radiotest. Die unabhängige Reichweitenerhebung für Radios in Österreich weist allen drei Sendern Rekordwerte aus: 440.000 Österreicher:innen schalten täglich einen ihrer Lieblingssender Antenne Steiermark, Antenne Kärnten bzw. Radio Flamingo ein.*

Eindrucksvolle Reichweitenzuwächse für alle Styria-Radios: Mit einer Tagesreichweite von 30,4 Prozent für Antenne Steiermark und 36,6 Prozent für Antenne Kärnten, sind die Gelben in ihrem Bundesland die Regionalradios Nummer 1 in der Zielgruppe der 14-bis 49-Jährigen.** Welche Rolle Radio im Leben der Steirer:innen und Kärntner:innen spielt, zeigen weitere Stockerlplätze eindrucksvoll: Mit durchschnittlich 240 Radiominuten die täglich gehört werden, liegt Kärnten auf Position 1 und die Steiermark mit 227 Radiominuten auf Platz 2, was die generelle Radionutzung im Bundesländervergleich betrifft.***

Der rote Faden durch das gelbe Erfolgskonzept als stets stimmungsvolle Tagesbegleiter ist Verlässlichkeit, die in turbulenten Zeiten wichtiger denn je ist. Sie reicht weit über die beste Unterhaltung und die Lieblingsmusik der Steirer:innen und Kärntner:innen hinaus, wie der Geschäftsführer der Antennen Gottfried Bichler betont. „Regionales Service, also Verkehr, Wetter und die News aus Kärnten und der Steiermark, sind Kern unserer DNA. Unser Team bringt die Steirer:innen und Kärntner:innen verlässlich durch den Tag, mit allem, was man wissen muss. Wie gewohnt immer fünf Minuten früher – immer und überall, über Radio, Web, App oder Smart Speaker.“ Das Fundament dafür bildet der Einsatz und die Begeisterung der gesamten Antenne-Family. „Ich bedanke mich beim gesamten Team und natürlich bei unseren Hörer:innen, Kund:innen und Partner:innen für ihre Treue, ihre Unterstützung und das positive Feedback, das uns täglich aufs Neue motiviert.“, sagt Gottfried Bichler weiter.

Antenne hören macht glücklich: Das ist im wahrsten Sinn des Wortes Programm. Die Sender beweisen Händchen, in herausfordernden Zeiten die richtigen Initiativen und Aktionen zu starten. „Im Rahmen der schon seit Monaten laufenden Aktion „Antenne Steiermark Glücklichmacher“ haben wir in der Steiermark bereits Hunderte große und kleine Herzenswünsche unserer Hörer:innen erfüllt. Sie ist aufgrund des großen und positiven Echos zu einem permanenten Bestandteil unseres Programms geworden und wird von der ganzen Antenne-Community begeistert mitgetragen.“, zieht Bichler stolz Bilanz. Einer der Höhepunkte war das Glücklichmacher-Konzert, das unlängst mit einem Austrian Event Award ausgezeichnet wurde. Die Antenne Kärnten präsentiert einen Konzertsommer in ganz Kärnten der seinesgleichen sucht. Für Antenne Kärnten Clubmitglieder gibt es dabei neben günstigeren Tickets auch Erlebnisse wie die Konzert-Fancouch zu gewinnen. Für die Radio-Sensation des Jahres sorgten die Show-Superstars Mike Krüger und Thomas Gottschalk im Rahmen des „40 Jahren Supernasen-Jubiläums“. Ganz in „Piratensender Powerplay“-Manier moderierten die beiden exklusiv die „Verrückte Stunde“. Antenne hören macht nicht nur glücklich, sondern zahlt sich im September noch mehr aus. Antenne Kärnten startet eine umfassende Kampagne gegen die Teuerungswelle. So viel sei verraten: Hörer:innen erwartet ein prall gefülltes Entlastungspaket mit allem, was das Leben erleichtert.

Permanente Innovation ist Teil der gelben Verlässlichkeit. Und so haben sich Antenne Steiermark und Antenne Kärnten zum Start in die heurigen Sommerferien ein neues Sounddesign verpasst. Als Masterminds hierfür zeichnen die Programmchefs Michael Fischeneder (Steiermark) und Timm Bodner (Kärnten) verantwortlich, die gemeinsam mit dem Antenne-Producer-Team das Soundlogo, Sendungsopener und Jingles für Nachrichten, Wetter und Verkehr komplett neu arrangiert haben. Sie bringen den neuen Klang in einem Satz auf den Punkt: „Das Sounddesign spiegelt wider, wofür der Sender steht: Modern im Auftritt und spürbar in der Regionalität.“

Am Puls der Zeit bleiben Antenne Steiermark und Antenne Kärnten ebenso, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Und das nicht nur, wenn es darum geht, heiße Eisen redaktionell aufzugreifen. „Das Thema betrifft uns alle, also auch die Medien- und Werbewirtschaft“, sagt Geschäftsführer Bichler, der in diesem Zusammenhang auf die besondere Nachhaltigkeit von Radiowerbung hinweist. „Radio ist mit dem vergleichsweise geringsten CO2-Ausstoß der Branche das klimafreundlichste Medium überhaupt. Klimaneutral zum Werbeerfolg – das ist der Weg, auf dem wir unsere Kunden Tag für Tag, Stunde für Stunde gerne und mit Begeisterung begleiten.“

Dasselbe gilt für das jüngste Baby der Styria-Radiofamilie: Radio Flamingo, das neue Schlagerradio für Österreich. Im moderierten Programm, das im Juni 2021 on air gegangen ist, schlägt‘s Schlager rund um die Uhr, stündliche News und das Wetter für ganz Österreich inklusive. Und das durch und durch mit einem positiven Lebensgefühl aufgeladene Programm kommt gut an. Im aktuellen Radiotest darf sich Radio Flamingo als Neuzugang über so viele Hörer:innen wie noch nie und Fans in allen Bundesländern freuen.

19.000 Österreicher:innen schalten täglich ein, wenn Schlager über DAB+, also über Digitalradio, als Livestream auf www.radioflamingo.at im Web, via Smart Speaker und App für gute Laune rund um die Uhr sorgen.**** Und es werden täglich mehr. „Radio Flamingo macht das Leben schöner“, bringt Geschäftsführer Bichler das Hörerlebnis auf den Punkt.

Quelle:

* Radiotest 2022_2, Tagesreichweite, 10+, Mo-Fr, Basis Gesamtösterreich

** Radiotest 2022_2, Tagesreichweite, 14-49, Mo-Fr, Basis Steiermark und Basis Kärnten

*** Radiotest 2022_2, Radiominuten, 10+, Mo-Fr, Basis Steiermark und Basis Kärnten

**** Radiotest 2022_2, Tagesreichweite, 10+, Mo-So, Basis Gesamtösterreich

