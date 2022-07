SPÖ Wien trauert um Gemeinderat a.D. Ing. Kurt Pudschedl

Große Betroffenheit über den Tod des ehemaligen Bezirks- und Gemeindepolitikers

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener Landesorganisation trauert um ihren ehemaligen Bezirksrat, Bezirksvorsteher-Stellvertreter und Gemeinderat Ing. Kurt Putschedl der im 88. Lebensjahr verstorben ist. „Kurt Pudschedl stellte sein Leben in den Dienst seines Heimatbezirks Wien Alsergrund, den er mit seinem politischen Wirken maßgeblich mitgestaltete“, so SPÖ-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „Er war stets auf Ausgleich bedacht und hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte aller Bewohner*innen seines Bezirks.“

Der Ehrenvorsitzende der SPÖ-Alsergrund, Gemeinderat a. D. und Klubvorsitzender a. D. Siegi Lindenmayr hält fest: "Als langjähriger Weggefährte und Nachfolger von Bezirksvorsteher Karl Schmiedbauer hat Kurt Pudschedl nicht nur die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt, sondern auch mit eigenen Initiativen den Bezirk nachhaltig geprägt." So wurde die Neugestaltung des Sobieskiplatzes mit dem historischen Brunnen und der Verkehrsberuhigung auf sein Betreiben hin realisiert. Auch die bis heute erfolgreiche Wohnstraße Servitengasse die nach einer Bürger*innenbefragung gestaltet wurde, geht auf Pudschedls Engagement zurück, wobei er jeden Gewerbetreibenden in der Gasse in persönlichen Gesprächen von seiner Planung überzeugen konnte. „Das Verbindende über das Trennende zu stellen war Zeit seines Lebens ein Eckpfeiler seiner Politik“ ergänzt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA. „Kurt Pudschedl setzte sich als Bezirksrat, Bezirsvorsteher-Stellvertreter und Gemeinderat immer mit Herz und Leidenschaft für alle Bewohner*innen seines Bezirkes ein. Sein Tod hinterlässt in unserer Bewegung eine große Lücke“, betont Barbara Novak.

"Der Erfolg seines Wirkens gibt ihm bis heute Recht, wir werden dem engagierten Alsergrunder Kurt Pudschedl immer ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen", so Lindenmayr und Novak abschließend. (schluss)vb

