Chopin Festival in Gaming: 5. - 7. August 2022

Wien/Gaming (OTS) - Vom 5. bis 7. August gastieren internationale Musiker aus zehn Ländern, wie der polnische Chopin-Experte Janusz Olejniczak, in der Kartause Gaming.

Nach einem Eröffnungskonzert am Freitag folgt am Samstagmittag ein „Dinnerkonzert“: Musik und Essen im Prälatensaal. Am Abend dann das romantische Nocturno bei Kerzenlicht in der Barockbibliothek. Der Sonntag schließt mit einer Matinée in der Kartausenkirche und einem Konzert mit traditioneller Volksmusik auf der Seebühne in Lunz.

Klassisch romantische Musik im Ötscherland bei milderem Klima und in kühlen alten Gemäuern. Ein bewährtes Festival mit hohem Niveau, das zum 38. Mal stattfindet.

Informationen und Karten im Sekretariat der Internationalen Chopin-Gesellschaft:

www.chopin.at

Tel.: 015122374 oder office@chopin.at

Datum: Freitag 5. bis Sonntag 8. August 2022

Ort: Kartause Gaming

Kartause 1, A-3292 Gaming

Rückfragen & Kontakt:

Johann GÜNTHER

Mobil: 0664/1008102

johann @ johannguenther.at