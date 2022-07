ÖPBV: Jugendeuropameisterschaft in Bulgarien

Die Ziele für diese EM sind so unterschiedlich wie auch das Team. Wir haben ein junges U17-Team mit 2 Debütanten, die zum ersten Mal Matches auf dieser großen Bühne bestreiten und Erfahrungen sammeln sollen und auf der anderen Seite starke und routinierte Athletinnen und Athleten in der U19- und Girls Kategorie, die uns bestimmt Freude bereiten und möglicherweise die ein oder andere Medaille holen werden Jakob Gasser - Jugendsportwart

Wien (OTS) - Die Dynamic Billard European Pool Championships der U17-, U19- und Girls Klasse findet vom 27.07.2022 – 03.08.2022 in Petrich, Bulgarien, statt. Der österreichische Pool Billard Verband hat dafür 9 junge Sportlerinnen und Sportler nominiert.

Die meiste Erfahrung und auch die größten Ziele bestehen in der Girls-Kategorie, in der die amtierende Girls Weltmeisterin Lena Primus aus Gleisdorf um die begehrten Medaillen kämpfen wird, genauso wie die aktuelle 10-Ball Europameisterin Sarah Kapeller. In den U19-Bewerben werden die Tiroler Florian Heel, Simon Astl und Tobias Musil teilnehmen. Die Vorarlberger Nachwuchshoffnungen Schleindler Markus und Atila Seymen bestreiten gemeinsam mit dem Kärntner Riegler Julian und dem Tiroler Biasio Raphael die Bewerbe der U17-Klasse.

