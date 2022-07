THINKCAR Super Brand Day steht bevor; Großer Tag für OBDII-Geräteerneuerung

Ontario, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Super Brand Day von THINKCAR steht bevor. Mehr als 310.000 Fans haben nur vom 1. bis 3. August die Chance, attraktive Gutscheine und mehrere Prämien zu gewinnen.

Die Produkte, die an diesem Super Brand Day teilnehmen, sind:

Thinkdiag, neue Version für vollständige Systemdiagnose, alle Car 15 Reset-Service 1 Jahr kostenlos OBD2-Funktionen, ECU-Codierung, 4 in 1 Live-Daten, Auto VIN, Bi-Directional / Active Test.

ThinkCar Pro, vollständige Fahrzeugsystem-Diagnosefunktionen: Sie erhalten Zugriff auf alle Systeme, einschließlich Motorsystem, Getriebesystem, TPMS-System, ABS-System, SRS-System, EPB-System, Airbag-System, Stromversorgungssystem, Wegfahrsperre, Fahrgestellsystem, Karosseriemodulsystem, usw.

Thinkscan Max 2, OBD2 Professional Scanner. Vollständige Systemdiagnosen mit 28 Reset-Funktion Bluetooth & Wifi Verbindung Android Touch Tablet.

Thinkscan Plus S7, eine neue Generation von Heimwerkerprodukten auf Android-Basis, die von THINKCAR auf den Markt gebracht wurde und ein Online-Upgrade der Diagnosesoftware ermöglicht.

THINKTOOL Pros+, das intelligente modulare High-End-Online-Editing-Diagnosegerät, entwickelt auf der Basis des Android-Systems, unterstützt Online-Editing-Funktionen für Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Nissan, Ford, GENERAL Motors und andere Fahrzeuge.

Weitere Informationen zum Brand Day finden Sie auf der offiziellen THINKCAR-Shopseite von AliExpress : https://thinkcar.aliexpress.com/store/1101566981

THINKCAR hat sich an den Weg der unabhängigen technologischen Innovation gehalten. Wir haben keine Angst vor Herausforderungen, entwickeln unsere Produkte unabhängig und halten sie stets auf dem Laufenden. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir erzielen ständig neue Durchbrüche bei den Produktfunktionen und verbessern die Benutzerfreundlichkeit. Am 1. August findet der THINKCAR Super Brand Day statt. Schauen Sie sich um und genießen Sie das große Ereignis.

Thinkcar Official,official @ thinkcar.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1866235/THINKCAR_brand_day.jpg