Gewerkschaft GPA-Teiber: Wo bleibt der Preisdeckel auch für Gas?

Preisbremse nur für Strom wird nicht reichen

Wien (OTS) - Verwundert stellt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA fest, dass die angekündigte Preisbremse, die nun scheinbar in den Ministerien geprüft wird, sich nur auf Strom beziehen soll. „Rund 900.000 Haushalte in Österreich heizen mit Gas. Es braucht hier rechtzeitig vor dem Herbst eine deutliche Entlastung. Ein Preisdecken für Strom reicht bei weitem nicht!“, so Teiber

Die Gewerkschaftsvorsitzende: „Bereits jetzt melden sich täglich verzweifelte Mitglieder, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld auskommen sollen. Unter anderem bekommen wir Rechnungen für Energie-Nachzahlungen in Höhe eines Monatseinkommens zugeschickt. Die Regierung muss handeln, bevor der Gaspreis im Herbst für Viele den Ruin bedeutet!“

Teiber fragt in Richtung Bundesregierung: „Was dauert da so lange? Es ist höchst an der Zeit, dass die Regierung endlich handelt! Der Strompreisdeckel gehört umgesetzt und um einen Preisdeckel für Gas erweitert. Ansonsten müssen sich die Österreicherinnen und Österreicher im Herbst zwischen kalten Wohnungen oder leeren Brieftaschen entscheiden.“

