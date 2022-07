NEOS Wien/Leopoldstadt: Der Bau der Sport Arena Wien ist ein weiterer Meilenstein für den 2. Bezirk

„Die Errichtung der neuen Sportstätte ist eine Bereicherung für Sportbegeisterte und besticht durch die nachhaltige Bauweise.“

Wien (OTS) - „Zudem bekommt der Sportbezirk Leopoldstadt mit der Sport Arena Wien ein weiteres top modernes Angebot für den Breiten- und Spitzensport,“ zeigt sich Christian Moritz, Klubvorsitzender NEOS Leopoldstadt, begeistert über den erfolgten Spatenstich.

Am Gelände des ehemaligen Ferry-Dusika-Stadions im 2. Bezirk werden ab 2025 auf rund 13.000 m² die unterschiedlichste Sportmöglichkeiten angeboten. Die Planung der Sport Arena Wien entspricht den modernsten sportlichen und ökologischen Standards.

"Neben dem Fokus auf Ballsportarten und multifunktionale Nutzung der Hallen spielen der Klimaschutz, Energieerzeugung und Energieverbrauch bei der Errichtung der Sportarena eine große Rolle und in Anbetracht der aktuellen Klima- und Energiekrise ist eine nachhaltige Bauweise besonders wichtig. So werden neben anderen klimaschonenden Baumaßnahmen unter anderem Sonnenenergie und Geothermie genutzt, um das Gebäude im Winter klimaneutral und energieeffizient zu heizen bzw. im Sommer zu kühlen“, so NEOS Wien Wohnbausprecherin Selma Arapovic abschließend.







Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Pressesprecher, Kommunikationsleiter stv.

+43 650 405 17 43

marko.knoebl @ neos.eu