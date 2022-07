ORF III am Donnerstag und Freitag: Schwerpunkt zum 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger

Außerdem: Heintje-Filme „Ein Herz geht auf Reisen“ und „Einmal wird die Sonne wieder scheinen“, Krimi-Doppel mit „Inspector Barnaby“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, mit „Vier Bräute für Christus“ und „Die Vögel“ zwei „Inspector Barnaby“-Krimis. Am Freitag, dem 29. Juli, stehen im Hauptabend zwei Spielfilme der Heintje-Reihe aus dem Jahr 1969 auf dem Programm: „Ein Herz geht auf Reisen“ und „Einmal wird die Sonne wieder scheinen“. Im Spätabend gratuliert ORF III Arnold Schwarzenegger mit einem Schwerpunkt zum 75. Geburtstag: Auf die Dokumentation „Die Verkörperung des American Dream“ folgen „Das Exklusiv-Interview mit Günther Ziesel“ sowie eine Ausgabe des Gesprächsformats „Hallo, wie geht’s?“ mit Dagmar Koller von 1993.

Donnerstag, 28. Juli

Ab 20.15 zeigt ORF III zwei Filme der „Inspector Barnaby“-Reihe aus dem Jahr 2011: In „Vier Bräute für Christus“ dreht sich alles um den Tod der Oberin, Mutter Thomas Aquinas, die erdrosselt aufgefunden wird. Der Schlüssel zu diesem Fall liegt in der Jugend des Opfers – und in Afrika. In der Folge „Die Vögel“ (21.50 Uhr) wird der Vorsitzende der ornithologischen Gesellschaft Patrick Morgan am Tag nach einer Sitzung ermordet – ertränkt, das Gesicht in ein Vogelfangnetz gewickelt. Einen entscheidenden Hinweis zur Aufklärung des Falls steuert im Laufe der Ermittlungen Barnabys Ehefrau Sarah bei.

Freitag, 29. Juli

Den Hauptabend eröffnen zwei Filme der Heintje-Trilogie aus dem Jahr 1969: Unter der Regie von Werner Jacobs schlüpft Kinderstar Heintje Simons in den Musikfilmen „Ein Herz geht auf Reisen“ (20.15 Uhr) und „Einmal wird die Sonne wieder scheinen“ (22.00 Uhr) in die Rolle des jungen Waisenbuben.

Der anschließende Schwerpunkt würdigt Hollywoodstar und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger zum 75. Geburtstag: Den Auftakt macht die Dokumentation „Die Verkörperung des American Dream“ (23.35 Uhr) über den Weg des Steirers nach Amerika – ausgehend vom Beruf des Bodybuilders über seine Rolle als „Terminator“ bis zum Gouverneursamt des US-Bundesstaats Kalifornien. Danach folgt „Arnold Schwarzenegger – Das Exklusiv-Interview mit Günther Ziesel“ (0.30 Uhr). Eine Ausgabe des Gesprächsformats „Hallo, wie geht’s?“ (1.20 Uhr) rundet das Geburtstagsprogramm ab. Darin traf Dagmar Koller „Arnie“ in Los Angeles, begleitete ihn bei Shootings und plauderte mit ihm über sein Leben und seinen Erfolg.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at