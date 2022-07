Quarantäne-Aus konfrontiert Unternehmen mit großen Risiken und Kosten

SWV Pokorny sieht Totalversagen im Krisenmanagement der Bundesregierung

Wien (OTS) - Das Bevorstehende Aussetzen der Quarantäne Regelung für Corona Infizierte bereitet zahlreichen Unternehmer:innen große Sorgen. „Die Bundesregierung wälzt damit Verantwortung und Kosten auf die Unternehmen und auf die Bevölkerung ab“, kommentiert die SWV Vizepräsidentin Katarina Pokorny die bevorstehende Verordnung.

Arbeitgeber:innen sind damit zukünftig dafür verantwortlich, dass mit Covid infizierte Mitarbeiter:innen eine Maske tragen und müssen dies auch kontrollieren – andernfalls, könne es in Richtung Strafrecht gehen. Folgen die durch die Infizierungen durch Mitarbeiter:innen entstehen, können von einem symptomlosen Verlauf bis hin zu schweren Verläufen verbunden mit langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Longcovid) bis hin zum Tod führen. „Diese Verantwortung darf nicht auf den Einzelnen übertragen werden. Für kleine Unternehmen ist die Überprüfung der Mitarbeiter:innen und das Haftungsrisiko eine enorme Belastung. Dazu kommt, dass keine Kosten ersetzt werden, wenn die Mitarbeiter:innen durch eine Covid Infektion ausfallen. Das ist umso bedenklicher, als dass durch die neue Regelung mit einem Anstieg der Infektionen zu rechnen ist. Hier kommen Kosten auf die kleinen Unternehmen zu, die sie nicht stemmen können. EPU & KMU wissen ohnehin schon nicht wie sie über den Herbst kommen – die Unternehmer:innen sind von der Pandemie gebeutelt, Reserven sind aufgebraucht und die steigenden Kosten für Energie und Waren tun ihr Übriges dazu.

Pokorny ist Spartenobfrau für Transport & Verkehr und sieht die Probleme im Zustellbereich vorprogrammiert. Sie sieht insbesondere die EPU & KMU unter Druck gesetzt bei einer Corona Infektion selbst zu arbeiten bzw. ihre Mitarbeiter:innen in den Dienst zu schicken. „Es ist unverantwortlich, dass Coronainfizierte – selbst wenn sie keine Symptome haben – Pakete und Lebensmittel an Haushalte und damit auch an Risikogruppen liefern müssen. Wie kann man sich als Risikopatient:in dann überhaupt noch schützen?“, so Pokorny.

Nach über 2 Jahren Corona-Pandemie scheint die Bundesregierung in Sachen Krisenmanagement noch immer nichts dazugelernt zu haben. „Ich erwarte mir, dass die österreichische Bundesregierung für das Land und für die Menschen Verantwortung übernimmt und sachlich fundierte Entscheidungen trifft – stattdessen setzt die Bundesregierung die Gesundheit unserer Bevölkerung und die wirtschaftliche Existenz hunderttausender Kleinunternehmer:innen aufs Spiel“, schließt Pokorny ab.

