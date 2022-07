Gaál/Czernohorszky: So geht Recycling: Wie aus CO2 Streumittel wird

Klimaschutz trifft Kreislaufwirtschaft: Pilotprojekt der Stadt Wien zeigt, wie CO2, das bei Verbrennungsprozessen entsteht, sinnvoll umgewandelt wird

Wien (OTS) - Wien soll bis 2040 klimaneutral werden! Das bedeutet auch die Umstellung auf eine dekarbonisierte, klimaneutrale Wirtschaftsweise, also auf Systeme, die den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) nachhaltig reduzieren.

Spannend: Unter dem Motto „Wir recyclen Co2!“ wird jetzt bei einem einzigartigen Pilotprojekt CO2 in Streumittel umgewandelt. Das Projekt wird von der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39) gemeinsam mit der Firma Allfüll Consulting Handels GmbH umgesetzt.

Dabei wird CO2, das natürlicherweise bei Verbrennungsprozessen entsteht, dauerhaft gebunden und zugleich einer ökologischen Nutzung zugeführt.

„Als Stadt Wien setzen wir auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Da spielt Kreislaufwirtschaft eine große Rolle. Unter dem Motto ,Wir recyclen CO2‘ zeigt dieses spannende Pilotprojekt, wie CO2 in Streumittel umgewandelt werden kann“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Und: „Als soziale Klimamusterstadt wollen wir CO2 reduzieren und auf erneuerbare Energien setzen.“

„Wir haben uns im Klimafahrplan als Stadt vorgenommen, Wien nahezu zu einer abfallfreien Stadt – zur Zero-Waste-City- zu machen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Dabei spielt die Wiederverwertung und Wiederverwendung von Materialien eine wichtige Rolle. Dieses Projekt zeigt, wie Kreislaufwirtschaft im Bereich der Bauwirtschaft funktionieren kann!“

„Wir recyclen CO2!“: So wird aus Abgasen Streumittel

Patentinhaber Hubert Lengheim der Allfüll Consulting Handels GmbH hat gemeinsam mit der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39) eine innovative CO2-Recycling-Technologie entwickelt: „RemiCO2“

Die Abteilung betreibt in Wien-Simmering eine moderne Brandversuchshalle, in der Prüfungen zum Feuerwiderstand zum Beispiel von Wänden, Decken und Türen durchgeführt werden. Zusätzlich ist ein großer Prüfstand für Fassaden im Einsatz. Bei diesen Verbrennungsprozessen entsteht natürlicherweise CO2.

Beim neu eingesetzten Verfahren werden die CO2-haltigen Abgase mit einem Gaswäscher gebunden. Dabei wird die Eigenschaft von CO2 genutzt, in wässrigen Medien sauer zu reagieren. Diese in Wasser eingelösten CO2-Mengen reagieren mit einer starken Lauge zu einem stabilen Salz. Als alkalisches Medium wird hierfür eine Kaliumhydroxidlösung verwendet. Bei diesem Vorgang der Neutralisation wird CO2 zu einem Kaliumcarbonat – also in Streumittel – umgewandelt.

„Das ist der Mehrwert daran: Dieser Sekundärrohstoff ist als Auftau- und Streumittel eine umweltfreundliche Alternative zu Streusalz und stellt zudem eine wichtige Komponente bei der Erzeugung von Düngemitteln dar“, so Hubert Lengheim, Gründer und Geschäftsführer der Firma Allfüll und Patentinhaber des neuen Recycling-Verfahrens.

Klimaschutz und Kreislaufnutzung

„Unser Anspruch war es, eine kreislauffähige Nutzungstechnologie zu entwickeln und umzusetzen“, erklärt Dieter Werner, Leiter des Bauphysiklabors der MA 39, der für dieses Projekt auch eng mit dem Programm Umweltmanagement im Magistrat (PUMA) zusammengearbeitet hat. „Mit dieser neuen Technologie können wir Co2 nicht nur abscheiden, sondern dauerhaft binden und einer Kreislaufnutzung zuführen!“

Nun ist die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen: Nach einem Monat Betriebsdauer wurden rund 330 kg CO2 gebunden, das entspricht in etwa dem CO2-Ausstoß, den ein PKW auf der Strecke Wien – Oslo – Wien verursacht. / Schluss

