PK-Aviso: Starker Anstieg beim Paketaufkommen in Wien - Branchenreport - morgen Donnerstag, 28. Juli, um 10 Uhr

WK Wien präsentiert Report der KEP-Dienstleister (Kurier-, Express-, Paketdienste) - Trends während der Corona-Pandemie, Ausblick und Strategien zur Versorgung der Stadt

Wien (OTS) - Lebensmittel, Kleidung oder technische Geräte - viele Menschen bestellen online und nutzen den Vorteil der Lieferung. In den letzten zwei Jahren stieg das Paketaufkommen in Wien abermals - vor allem die Lockdowns haben die Lust zu bestellen vergrößert. Die Wiener Kurier-, Express- und Paketdienstleister liefen in dieser Zeit zu Höchstformen auf.

Im KEP Branchenreport 2022 der Wirtschaftskammer Wien gehen wir näher auf die letzten zwei Jahre aus Sicht der Branche ein und geben einen Ausblick, wie sie sich weiterentwickeln muss, um ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu leisten - trotz, weiterhin steigendem Paketaufkommen.

Ihre Gesprächspartner:

Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr, WK Wien

Katarina Pokorny, Fachgruppenobfrau Kleintransporteure, WK Wien

Jürgen Schrampf, Geschäftsführer ECONSULT und Studienleiter

Ort:

Wirtschaftskammer Wien

Haus der Wiener Wirtschaft, Saal 4

Straße der Wiener Wirtschaft 1

1020 Wien

Zeitpunkt: Donnerstag, 28. Juli, um 10 Uhr

Bild: Zu Beginn der Pressekonferenz wird es am Vorplatz die Möglichkeit für Foto und Video von Davor Sertic und Katarina Pokorny mit einem Kleintransporter und Paketen geben.

Anmeldung unter presse@wkw.at









Rückfragen & Kontakt:

Christian Wenzl

Presse und Newsroom

Wirtschaftskammer Wien

Straße der Wiener Wirtschaft 1 I 1020 Wien

T 01/514 50-1585

E christian.wenzl @ wkw.at I W http://wko.at/wien