„Eco“: Wälder in Flammen – warum wir uns an Brände gewöhnen werden müssen

Außerdem am 28. Juli um 22.30 Uhr in ORF 2: Warum das Bundesheer unterfinanziert ist und warum jetzt viele energieunabhängig werden wollen

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Wälder in Flammen: Warum wir uns an Brände gewöhnen werden müssen

Es wird heißer auf der Erde, das zeigt sich mittlerweile auch im Wald. Zwar gab es immer schon Waldbrände auf der Welt, der Klimawandel macht aus einem kleinen Feuer aber schnell eine große Katastrophe, weil die Bäume oft durch Dürre geschädigt sind und Winde die Feuer weiter anfachen. Auch in Österreich kommt es jedes Jahr zu etwa 200 Waldbränden, viele davon bleiben aber auf wenige Quadratmeter beschränkt. Die heimischen Feuerwehren sind immer öfter im Einsatz, wie etwa beim Großbrand im Raxgebiet im Vorjahr, wo über eine Million Quadratmeter Wald in Flammen standen. Im weltweiten Vergleich war das ein kleines Feuer. Was tun gegen die brennende Gefahr? Bericht: Helga Lazar, Lisa Lind.

Kein Geld fürs Heer?: Warum das Bundesheer unterfinanziert ist

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine waren sich alle rasch einig: Das finanziell ausgehungerte Bundesheer braucht deutlich mehr Geld, um Österreich schützen zu können, fordert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Die Milliarden für das Bundesheer lassen auf sich warten. Das dafür notwendige Gesetz ist zwar immer wieder angekündigt worden, beschlossen ist es aber bis heute nicht. Wie gut ist das österreichische Bundesheer aufgestellt? Wo bleibt das versprochene Geld? Bericht: Martin Pusch

Meine Energie: Warum jetzt viele unabhängig werden wollen

Die Energiepreise spielen verrückt, die Kosten für Haushalte steigen massiv. Immer mehr stellen sich die Frage: Kann ich mich davon abkoppeln, also energieautark werden? Mit Solaranlagen, Batteriespeicher und Wärmepumpen starten sie ihre eigene private Energiewende. Anbieter von Photovoltaikanlagen und anderen alternativen Energiequellen freuen sich über Rekordaufträge. Aber ist ein Leben ohne klassische Energieversorger wirklich möglich und wenn ja: zu welchem Preis? Bericht: Johannes Schwitzer-Fürnsinn, Michael Mayrhofer

