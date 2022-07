PULS 24 Sommergespräche mit Bundeskanzler Nehammer und FPÖ-Chef Kickl morgen ab 20:15 Uhr auf PULS 4

Kanzler stellt sich nach Viktor Orbans Wien-Besuch den Fragen Thomas Mohr und Bianca Ambros

Wien (OTS) - Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. Am Donnerstag, 28. Juli, um 20:15 Uhr auf PULS 4 ist FPÖ-Chef Herbert Kickl bei Thomas Mohr und Bianca Ambros im niederösterreichischen Irenental zu Gast und stellt sich den drängenden politischen Fragen, die die Österreicher:innen bewegen.



Unmittelbar nach dem Wien-Besuch des umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban stellt sich Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer um 21:20 Uhr den Fragen von Thomas Mohr und Bianca Ambros. Das Gespräch findet im Bundeskanzleramt statt.



Die PULS 24 Sommergespräche mit Bundeskanzler & ÖVP-Chef Karl Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickl am Donnerstag, 28. Juli, ab 20:15 Uhr auf PULS 4 und in der ZAPPN App.



Termine:

28. Juli 2022, 20:15 Uhr, PULS 4: Herbert Kickl, FPÖ

28. Juli 2022, 21:20 Uhr, PULS 4: Karl Nehammer, ÖVP

