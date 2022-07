Führungswechsel an der Vienna International School

Dr. John Zuman übernimmt als Direktor am 1. August 2022

Wien (OTS) - Die Vienna International School (VIS) freut sich bekannt zu geben, dass der Vorstand Dr. John Zuman mit Wirkung 1. August 2022 zum neuen Direktor ernannt hat.

Dr. John Zuman bringt reiche pädagogische Erfahrung an die Vienna International School. Er begann seine Karriere als Mathematik-, Naturwissenschafts- und Computerlehrer an Oberstufen, arbeitete viele Jahre in einem Entwicklungszentrum für mathematische und naturwissenschaftliche Bildung sowie als geschäftsführender Direktor des Interkulturellen Zentrums für Bildungsforschung, einer gemeinnützigen Bildungseinrichtung, die sich der Verbesserung von Bildung weltweit verschrieben hat. Dr. Zuman leitete die Del Campo International Schools in Honduras, einem Konsortium aus fünf Schulen und war fünf Jahre lang Schulleiter des Colegio Colombo Británico, einer IB World School in Cali, Kolumbien, mit mehr als 1.300 Schülerinnen und Schülern. Zuletzt leitete Dr. Zuman die Bellevue Children’s Academy und die Willows Preparatory School, eine IB World School in Seattle, USA, die eine sehr vielfältige Schülerschaft aus vierzig Ländern betreut. Dr. Zuman hat einen Bachelor of Science vom MIT sowie Ed.M. und Ed.D. Abschlüsse in Bildungsmanagement der Harvard Universität. Der gebürtige Tscheche spricht fließend Englisch und Spanisch.

„Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, zum Direktor der Vienna International School ernannt worden zu sein. Als Pädagoge mit tiefer Affinität zum IB-Programm ist die Leitung dieser prominenten IB World School eine positive berufliche Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich möchte die VIS darin unterstützen, sinnvolles Lernen zu ermöglichen und die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu fördern“, sagt Dr. John Zuman, der in den vergangenen Monaten eng mit dem Vorstand und der Schulleitung zusammengearbeitet hat, um eine reibungslose Übergabe der Schulleitung sicherzustellen.

Wer ist die Vienna International School?

Die Vienna International School (VIS) bietet drei IB Programme (International Baccalaureate Continuum School für 1400 Schülerinnen und Schüler aus 111 Ländern im Alter von 3 bis 18 Jahren an. 267 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben sich dazu verpflichtet, ihren Lernenden in einem integrativen Umfeld eine inspirierende und forschende Erziehung zu bieten. Die Schule hat bedeutende Anerkennung für ihre Arbeit im Bereich nachhaltige Entwicklung erhalten und wurde von drei internationalen Institutionen (Eco Schools, Global Schools und Umweltzeichen) als erste internationale Eco School Österreichs akkreditiert.

