13. Steirisches Almlammfest am Hauser Kaibling / 400 Schafe kommen in das Tal

Besucher erwartet besondere Ennstal-Lamm-Kulinarik, ein umfangreiches Programm für die ganze Familie und mehr als 400 Schafe

Schladming (OTS) - Am Sonntag (31.7.) findet in der steirischen Region Schladming-Dachstein am Fuße des Hauser Kaibling bereits zum 13. Mal das beliebte Almlammfest statt. Höhepunkt der Veranstaltung ist der Einzug von rund 400 Schafen in das Festgelände in Haus im Ennstal. Angeführt wird die Schafherde, die die letzten Monate auf den Almen und Wiesen des Hauser Kaibling verbracht hat, von den erfahrenen Hirtinnen Christina Ziegerhofer und Manuela Gessl. Die Gäste erwartet bei freiem Eintritt ein umfassendes Programm rund um das Thema Schaf. Die kleinen Besucher können sich über ein lustiges Kinderprogramm mit Ponyreiten, Schafe streicheln, Schminken, Basteln und Hüpfburg freuen...

Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



