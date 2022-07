‚AM SCHÖNEN PLATZ‘: BAUTEIL 7 ALS ZUKÜNFTIGES FONDS-ASSET der BNP Paribas REIM

Der Bauteil 7 des Wohnprojekts ‚Am schönen Platz‘ (S+B Gruppe AG, C6P Immobilien AG) wurde in Form eines ‚Forward Funding Deals‘ an einen Immobilien-Spezialfonds verkauft.

Wien/Graz (OTS) - (Wien, 27.07.2022) – Die Projektpartner S+B Gruppe AG und C&P Immobilien AG geben bekannt, dass einer der 6 Projektteile, die auf dem Bauplatz an der Laxenburger Straße 151 in Wien-Favoriten, dem ehemaligen Beiersdorf-Arial, errichtet werden, an die PBP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) veräußert wurde. Dieser Bauteil „7“ umfasst auf 8 Geschossen (Erdgeschoss, 6 Obergeschosse und Dachgeschoss) insgesamt 55 Wohnungen und 16 Büros mit einer gewichteten Nutzfläche von rund 3.500 m2 sowie 40 Garagenstellplätze. Als Besonderheit verfügt das Gebäude über Büroeinheiten, die sowohl vom Wohnbereich wie auch extern betreten werden können – eine Notwendigkeit für das moderne Wohnen. Insgesamt umfasst der Ankauf eine Mietfläche von ca. 3.100 m².

Auf dem gesamten Areal der ehemaligen Beiersdorf-Fabrik entstehen bis zum Jahr 2024 insgesamt 6 verschiedene Wohngebäude, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Während 2 Gebäudeteile, die für Anlegerwohnungen vorgesehen sind, bereits erfolgreich am Markt platziert wurden, konnte jetzt der Bauteil 7 genannte Teil von der BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) für den offenen Immobilien-Publikumsfonds Diversipierre erworben werden.

Das Wohnprojekt ‚Am schönen Platz‘ besticht vor allem durch die hervorragende Anbindung an das Verkehrsnetz (Stationen der U-Bahn-Linie 1, diverse Buslinien und Anbindungen an den Individualverkehr) wie auch durch die besondere Garten- und Freiraumgestaltung von André Heller.

In den bauplatzübergreifenden Untergeschossen stehen neben Garagenstellplätzen Einlagerungsräume und Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Neben den privaten Freiräumen wie Balkonen, Loggien und Terrassen, von denen an schönen Tagen der Blick bis zum Schneeberg reicht, befinden sich auch Kinder- und Jugendspielplätze am Areal. Als besonderes Highlight können des Weiteren auch Gewächshäuser, marokkanisch inspirierte Bodenbelege, ein Brunnen und die Grünraumgestaltung mit über 430 Pflanzensorten (Gehölzen, Stauden und Gräser) genannt werden. Die Grundversorgung ist durch einen Lebensmitteleinzelhändler am angrenzenden Grundstück bestens garantiert, ein Kindergarten befindet sich im selben Gebäude.

„ Durch innovative Planung und besondere Gestaltung des Außenbereiches durch eine Kooperation mit Herrn André Heller ist es möglich, Investoren auch an sonst nicht in deren Kerninteresse liegende Bezirke von Wien heranzuführen. Dass BNP Paribas REIM den besonderen Wert der Immobilie gleich erkannt hat, freut uns sehr! “, meint Herr Ing. Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe AG.

„ Die einzigartige Lage in Favoriten hat neben der professionellen Herangehensweise sofort für eine Projektpartnerschaft mit der S+B Gruppe AG gesprochen. Die Bedürfnisse der zukünftigen Mieter:innen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – das ist uns gemeinsam gelungen! “, so DI Cyrus Asreahan, Geschäftsführer der C&P Immobilien Wien.

„ Moderne und intelligent konzipierte Mixed-Use-Quartiere sind für uns immer interessant – zumal, wenn die Lebens- und Aufenthaltsqualität derart hoch ist. Die besondere Garten- und Freiraumgestaltung durch den Künstler André Heller ist ein tolles Alleinstellungsmerkmal “, sagt Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer von BNP Paribas REIM Germany. „Damit passt die Liegenschaft ideal zu unserer Anlagestrategie.“ Der Artikel-8-Fonds BNP Paribas Diversipierre umfasst ein breit diversifiziertes europäisches Immobilienportfolio und ist mit dem französischen Nachhaltigkeitsstandard „Label ISR“ zertifiziert.

Die Fertigstellung des Bauteils 7 ist für 2023 vorgesehen. Nachdem für die Planung schon eine klimaaktiv-Zertifizierung erreicht werden konnte, wird auch für die geplante Fertigstellung dann ein vergleichbarer Nachhaltigkeitsnachweis angestrebt. Über den Kaufpreis des Nettonutzfläche von rund 3.100 m² wurde Stillschweigen vereinbart.

