AVISO: Pressetermin - European Heritage Volunteers zu Gast in der Gedenkstätte Mauthausen

Studentinnen und Studenten aus ganz Europa restaurieren Grabstelen am Friedhof der Gedenkstätte

Wien (OTS/BHÖ) - Auch heuer widmen sich wieder Studentinnen und Studenten aus ganz Europa in Kooperation mit der Burghauptmannschaft Österreich und der Bundesanstalt Mauthausen Memorial dem baukulturelle Erbe Österreichs und leisten einen wertvollen Beitrag zu dessen Erhaltung. Vom 18. bis 31. Juli sind die European Heritage Volunteers in der Gedenkstätte Mauthausen zu Gast und beteiligten sich an der Sanierung der dortigen Grabdenkmale. Die studentischen Arbeiten, die unter fachlicher Aufsicht von erfahrenen Restauratoren durchgeführt werden, sollen dazu beitragen, die Sichtbarkeit der Inschriften auf den Grabstelen zu erhalten, um so den Opfern des NS-Terrors ein würdiges Andenken zu garantieren.

Die Grabstelen werden mit ihren bautechnischen Elementen, Materialschäden und Angaben zu deren Ursachen erfasst und wo möglich repariert. Für irreparable Grabstelen erarbeiten die Studentinnen und Studenten gemeinsam mit Expert/innen weiterführende Konzepte. Dabei stehen die größtmögliche Erhaltung des historischen Bestandes sowie die Berücksichtigung der materialphysikalischen Eigenschaften der Stelen sowie die persönlichen Schicksale der Opfer im Vordergrund.

European Heritage Volunteers ist ein europaweites Freiwilligen-Projekt, das es Studentinnen und Studenten aus ganz Europa ermöglicht, neben ihrer akademischen Ausbildung, praktische Erfahrung in der Denkmalpflege und der Restaurierung zu sammeln. Mehr zu den Projekte der European Heritage Volunteers unter https://www.heritagevolunteers.eu.

Bitte merken Sie sich vor:

Am 28. Juli haben Sie hab 10 Uhr die Möglichkeit, die European Heritage Volunteers in der Gedenkstätte Mauthausen bei ihrer Arbeit zu begleiten. Es besteht die Möglichkeit für Interviews und zur Aufnahme von Foto- und Filmmaterial.

Um Anmeldung unter presse @ burghauptmannschaft.at wird ersucht.

