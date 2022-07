IFA Prime Investment „Palais Faber“ eröffnet als erstes HYPERION Hotel in Salzburg

Salzburg (OTS) -

Erstes HYPERION Hotel Österreichs eröffnet mit 115 Zimmern in Salzburger Top-Lage

Denkmalgeschütztes „Palais Faber“ eröffnet nach umfassendem Umbau und Revitalisierung als Premium-Hotel

264 private Anleger:innen haben sich mit insgesamt 60 Mio. Euro an diesem IFA Prime Investment beteiligt

Das erste HYPERION Hotel Österreichs eröffnet im Salzburger Palais Faber seine Pforten. Nach Abschluss umfangreicher Umbau- und Revitalisierungsarbeiten beherbergt das 1874 im Stil der Wiener Ringstraßenarchitektur errichtete, denkmalgeschützte Baujuwel ein HYPERION Hotel der renommierten deutschen H-Hotels Gruppe. Das Palais Faber wurde als Prime Investment der IFA AG realisiert. Insgesamt beteiligten sich 264 mehrheitlich österreichische Anleger:innen mit einem Gesamtinvestment von 60 Mio. Euro an diesem einzigartigen Immobilieninvestment. Sie profitieren von grundbücherlicher Sicherheit, soliden, inflationsgesicherten Renditen durch langfristige Vermietung und der zu erwartenden Wertsteigerung des Objekts in Exklusivlage direkt gegenüber Schloss Mirabell und Salzburg Congress.

„Österreichs erstes HYPERION Hotel im Palais Faber ist eine wesentliche Bereicherung der Salzburger Hotellerie. Gemeinsam mit unseren Partnern konnten wir das rund 150 Jahre alte Gebäude nach modernsten Anforderungen und in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt als IFA Prime Investment realisieren. Mit ihrer Beteiligung tragen unsere Investor:innen dazu bei, ein geschichtsträchtiges Baujuwel für nachfolgende Generationen zu erhalten. Ich danke allen für ihren Einsatz“, freut sich Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

„Seit über zwei Jahren stehen wir zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die uns und unserer gesamten Branche alles abverlangen. Die Eröffnung des HYPERION Hotels Salzburg ist daher ein wichtiger Schritt für uns – trotz oder gerade wegen der wirtschaftlichen Situation halten wir weiter an unserer Expansionsstrategie fest. Ich bin sehr stolz, dass wir an diesem Top-Standort unser Hotelportfolio erweitern und nun mit unserer Premiummarke auch in Österreich vertreten sind“, sagt Alexander Fitz, CEO der H-Hotels GmbH.

Mit dem ersten HYPERION Hotel Österreichs mit 115 Zimmern bedient die H-Hotels Gruppe die Nachfrage nach hochwertigen Hotelangeboten und -services im Premium-Segment. Im Restaurant mit Terrasse im Innenhof können auch alle Salzburger:innen das stilvolle Ambiente des HYPERION Hotels genießen. Zudem bleiben eine Filiale der Salzburger Sparkasse und eine Tabak Trafik dem IFA Prime Investment Palais Faber als langfristige Mieter erhalten.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at