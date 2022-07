Roman Brauner neuer Sales Director von Edenred Österreich

Edenred setzt für weiteres Wachstum auf Verkaufsprofi

Wien (OTS) - Edenred, die führende digitale Plattform für Dienstleistungen und Zahlungen im Bereich Mitarbeiter-Benefits, erweitert sein Management-Team. Roman Brauner (45) leitet seit Juni 2022 die Abteilung Sales.

Edenred Österreich hat in den nächsten Jahren viel vor: Das Unternehmen will in der Arbeitswelt mehr Bewusstsein für die Relevanz von Mitarbeiter-Wohlbefinden schaffen. Denn 50 Prozent der Führungskräfte in Österreich kennen die Möglichkeit des steuerfreien Essenszuschusses nicht. Dabei sind pro Arbeitnehmer und Tag bis zu acht Euro Bezuschussung möglich. Im Jahr ergibt das maximal 1.760 Euro. „Gerade in Zeiten hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten können Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem Benefit auf diese Weise sinnvoll unterstützen“, erklärt Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Österreich.

Um diese Mitarbeiter-Benefits bekannter zu machen und Aufklärungsarbeit zu leisten, holt Edenred den Verkaufsprofi Roman Brauner an Bord. Mit Juni startete der gebürtige Wiener bei Edenred als „Sales & Merchants Director“. Zusammen mit seinem Team ist er für den Ausbau des Kundenstamms und Partner-Netzwerkes verantwortlich. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf der Optimierung von Vertriebsprozessen und dem Vorantreiben der Digitalisierung. So soll noch mehr Kundenkomfort durch digitale Services geschaffen werden.

„Den Mehrwert von Mitarbeiter-Benefits möchten wir Unternehmen und Arbeitnehmern in ganz Österreich zukommen lassen. Ich freue mich sehr, mit Roman einen solchen Profi im Team zu haben, der diese Vorhaben weiter vorantreiben wird“, sagt Monschein über den Neuzugang.

„Ich trete an, um den eingeleiteten Kurs bei Edenred weiter fortzuführen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Team neue digitale Wege im Verkauf zu beschreiten und hier meine Expertise und Erfahrungen einbringen zu können“, so Roman Brauner zu seiner neuen Position.

Roman Brauner blickt auf knapp zwei Jahrzehnte Erfahrung im Sales-Bereich für unterschiedliche Unternehmen in der Reisebranche zurück. Wesentliche Stationen waren unter anderem die Airlines Emirates, Brussels Airlines und Lauda Air sowie Amadeus Austria. Zuletzt war Brauner für den Autovermieter Hertz und bei LeasePlan Österreich, dem weltweit führenden Leasingunternehmen für Fahrzeuge, tätig. Darüber hinaus absolvierte der Diplom-Betriebswirt den berufsbegleitenden MBA Executive Sales Management. Damit bringt Brauner einschlägiges Know-how und umfassende Führungserfahrung bei Edenred ein.

Rückfragen & Kontakt:

Veronika Beck, MA

m +43 664 889 758 29

veronika.beck @ minc.at

Milestones in Communication