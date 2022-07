VMF Immobilien: Spatenstich beim Wohnbauprojekt Park & Bloom

Baubeginn in einer der exklusivsten Wohngegenden Wiens. Mit dem Projekt Park & Bloom der VMF Immobilien werden nun 18 exklusive Wohneinheiten in top Lage realisiert.

Wien (OTS) - Das neue Bauprojekt der Projektentwicklungs- und Bauträger Gesellschaft VMF Immobilien in der Hawelgasse 17 in 1180 Wien liegt in einer der exklusivsten und angesagtesten Wohngegenden Wiens. Nach erfolgreichem Abschluss von Planung und Vertragsvergabe erfolgte nun der Spatenstich unter Teilnahme von Dragovic Slobodan (Kalkulation Dir. AP Hochbau von der STRABAG), Oliver Högn (Leiter Projektmanagement bei der VMF Immobilien GmbH), Markus Gornik (Technischer Gruppenleiter Hochbau Wien von der Direktion AP bei der STRABAG), Elmar Danner (Architekt und Partner F+P Architekten ZT GmbH), Horst Lukaseder (Mitglied der Geschäftsführung bei der VMF Immobilien GmbH), Frank Fercher (Prokurist und Bereichsleiter bei der STRABAG). Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Mit Park & Bloom errichten wir 18 exklusive Wohneinheiten mit Wohnflächen zwischen 48 und 145 Quadratmetern, die über großzügige Freiflächen wie Terrassen, Balkone oder einen privaten Eigengarten verfügen.“ Um den künftigen Bewohnern eine hohe Wohnqualität zu bieten, standen bei der Planung Themen wie stilvolles, sicheres und nachhaltiges Wohnen sowie Naherholung und Infrastruktur verstärkt im Fokus.

Park & Bloom – stilvoll und geborgen wohnen

Video-Gegensprechanlage, öffentlich begehbare Freiflächen im Innen- und Außenbereich, intelligente Beleuchtungssysteme, Alarmanlage in den Erdgeschosswohnungen sowie eine hauseigene Briefkastenanlage mit Paketbox bieten den künftigen Bewohnern ein Mehr an Wohnkomfort und Sicherheit. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen der exklusiven Wohneinheiten zählen Edelparkett, dreifach verglaste Fensterfronten, fließende Übergänge zu Terrassen und Balkonen, moderne sowie nachhaltige Heiz- und Kühlsystem sowie stilvoll gestaltete Bäder. Die gut durchdachten Grundrisse bieten Singles, Paaren und Familien eine optimale Nutzung der Wohneinheiten. Zusätzlich stehen 15 Pkw-Abstellplätze zur Verfügung. Lukaseder: „Interessierte sollten bald zugreifen, denn von den 18 Wohnungen wurden bereits fünf Einheiten verkauft. Aber es können noch immer die Wünsche der zukünftigen Eigentümer bei den Grundrissen berücksichtig werden.“

Natur pur und trotzdem in der Stadt

Die gut gewählte Lage mit viel Grün und Ruhe und einer ausgezeichneten Infrastruktur eignet sich für alle, die Natur mögen aber nicht auf die Vorzüge der Stadt verzichten möchten. Dank der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist die Innenstadt in nur 30 Minuten erreichbar. Die nähere Umgebung bietet eine gute Nahversorgung, Shoppingmöglichkeiten, Gastronomiebetriebe, öffentliche und private Kindergärten und Volksschulen sowie die Privatschule Amadeus International School Vienna. Nahegelegene Ausflugsziele sind der Wienerwald und der Pötzleinsdorfer Schlosspark.

