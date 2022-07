Kinofilm „Schächten“ feiert Weltpremiere in den USA

Thomas Roths „Schächten“ wird auf dem größten jüdischen Film-Festival der Welt in San Francisco uraufgeführt.

Wien / San Francisco (OTS) - „Schächten“ ist eine hochkarätig besetzte Produktion der Wiener Cult Film und wird am 30. Juli 2022 bei der 42. Ausgabe des San Francisco Jewish Film Festival seine Weltpremiere erleben. Das renommierte Festival stellt engagierte Filme und Filmemacher in den Mittelpunkt, die die jüdische Geschichte erzählen und weiterentwickeln wollen.

In „Schächten“ scheitert der jüdische Unternehmersohn und Holocaust-Überlebende Victor Dessauer daran, den NS-Peiniger seiner Eltern einer gerechten Strafe zuzuführen und beschließt daher, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Zum hochkarätigen Cast von „Schächten“ gehören u.a. Jeff Wilbusch, Paulus Manker, Miriam Fussenegger, Christian Berkel, Georg Friedrich und Julia Stemberger.

„Schächten ist ein Film über Rache und Vergeltung und zeigt dabei, wie einfach viele ungestrafte Handlanger des NS-Regimes in der jungen österreichischen Republik scheinbar mühelos erneut in machtvolle und gesellschaftlich anerkannte Funktionen gelangt sind. Ein bisher kaum aufgearbeitetes Thema unserer Geschichte“, sagt Drehbuchautor und Regisseur Thomas Roth. „Die Erinnerung an den Holocaust steht immer wieder vor neuen Herausforderungen. Die Produktion von Schächten hat für uns gerade deshalb eine besondere Relevanz, da einem Vergessen oder gar Wiederaufkeimen faschistischer und nationalistischer Tendenzen unbedingt entgegenzuhalten ist. Es freut und ehrt uns sehr, dass wir unsere Premiere auf diesem bedeutsamen Festival in San Francisco feiern dürfen”, ergänzen die Produzent:innen Katharina und Burkhard Ernst.

Der Kinofilm wurde vom Österreichischen Filminstitut, dem Filmfonds Wien, durch das Film/Fernsehabkommen des ORF, vom Filmstandort Austria FISA, sowie den Ländern Niederösterreich und Salzburg gefördert. „Schächten" wurde inzwischen nach Nordamerika verkauft. In Österreich liegen die Verleih-Rechte bei „Filmladen Filmverleih“. Der Kinostart ist für 2. Dezember geplant.



„Schächten" ist eine Produktion der Cult Film (Produzent:innen Katharina Ernst, Burkhard Ernst, Thomas Roth und Konstantin Seitz, in Koproduktion mit Klemens Hallmann und Associate Producer Michel Wagner).

Über die Cult Film

Mit über 150 internationalen und nationalen Produktionen ist die Cult Film seit 30 Jahren weit über die Grenzen Österreichs bekannt. Zu den größten Erfolgen zählen neben einer Reihe von Filmen von Niki List oder „Mahler auf der Couch“ und „Gebürtig“ auch 9 TATORT-Folgen, wovon zwei mit je einer ROMY für den besten Produzenten ausgezeichnet wurden („Baum der Erlösung“ 2009 und „Schock“ 2017). Die 1992 von Burkhard Ernst gegründete und seit 2018 von Katharina Ernst als Produzentin mitgeführte Filmproduktion realisiert Kino- und Fernsehprojekte und entwickelt eigenständig fiktionale Stoffe und Dokumentationen.

