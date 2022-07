„Der Zürich-Krimi“: Kriminalfilmreihe mit Christian Kohlund als Rechtsanwalt Borchert ab 29. Juli in ORF 2

Vier Fälle als ORF-Premieren jeweils um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Scheinbar hoffnungslose und dramatische Fälle mit überraschenden Wendungen stehen im Mittelpunkt der TV-Reihe „Der Zürich-Krimi“, in der sich Publikumsliebling Christian Kohlund als raubeiniger Rechtsanwalt Thomas Borchert nicht nur einmal mit Justiz und Polizei anlegt, um die Richtigen hinter Gitter zu bringen. ORF 2 zeigt ab Freitag, dem 29. Juli 2022, jeweils um 20.15 Uhr die Fälle drei bis sechs der Kriminalfilmreihe, die in Zürich und Prag gedreht wird. Unter der Regie von Roland Suso Richter standen gemeinsam mit Kohlund Ina Paule Klink, Felix Kramer, Robert Hunger-Bühler u. v. a. vor der Kamera. Für die Drehbücher zeichnet Wolf Jakoby (bei Folge „Borchert und die Macht der Gewohnheit“ gemeinsam mit Douglas Wissmann) verantwortlich.

„Der Zürich-Krimi: Borchert und die letzte Hoffnung“ (Freitag, 29. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2)

Viola Schneider (Lucie Heinze) glaubt nach dem Tod ihres schwerkranken Vaters an einen ärztlichen Kunstfehler. Die Klage gegen den Neurologen Dr. Hoffer (Nicki von Tempelhoff) endet jedoch mit einem Knalleffekt: Die Autopsie zeigt, dass ein starkes Beruhigungsmittel todesursächlich gewesen ist. Violas Mutter Louise (Jenny Schily) hatte auf Wunsch ihres Mannes Sterbehilfe geleistet. Weiters zeigt sich, dass sämtliche seiner Organe hochgradig vergiftet sind. Um die trauernde Witwe vom Mordvorwurf zu entlasten, versucht Borchert (Christian Kohlund), dem Grund für die schleichende Vergiftung auf die Spur zu kommen – und sticht in ein Wespennest.

„Der Zürich-Krimi: Borchert und die Macht der Gewohnheit“ (Freitag, 5. August, 20.15 Uhr, ORF 2)

Die prunkvolle Villa von Bauunternehmer Hubert Thalmann (Anian Zollner) scheint ein lohnendes Objekt für einen Beutezug abzugeben. Auf ihrer Diebestour finden zwei jugendliche Einbrecher dort aber den Hausherrn ermordet vor. Außer Borchert (Christian Kohlund) und seiner Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) glaubt niemand an die Unschuld der vorbestraften Burschen. Borchert hat keine andere Wahl:

Will er seine Mandanten entlasten, muss er Thalmanns tatsächlichen Mörder finden. Doch der Kreis derer, die von Thalmanns Tod profitieren, ist groß.

„Der Zürich-Krimi: Borchert und die mörderische Gier“ (Freitag, 12. August, 20.15 Uhr, ORF 2)

Kurz vor einem wichtigen Termin bei Borcherts Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) verunglückt der Kunststudent Julian Stolz (Justus Czaja) auf seinem Motorrad. Hautnah erlebt Borchert (Christian Kohlund) mit, wie der bewusstlose junge Mann notärztlich versorgt wird, und ist vom Anblick wie elektrisiert – sein eigener Sohn starb im Straßenverkehr. Eine Videoaufnahme legt den Verdacht nahe, dass Julian vorsätzlich von der Straße abgedrängt wurde.

„Der Zürich-Krimi: Borchert und der Sündenfall“ (Freitag, 19. August, 20.15 Uhr, ORF 2)

Aus Borcherts (Christian Kohlund) Urlaub am Genfer See wird nichts – eine Polizistin wurde ermordet. Ausgerechnet der neue Freund seiner Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink), Hauptmann Furrer (Felix Kramer), soll die 23-Jährige auf dem Gewissen haben. Dabei war er ihr Mentor. Als sich Furrer der Verhaftung durch Flucht entzieht, beginnt ein Spießrutenlauf. Fast alle im Polizeiapparat machen Jagd auf den einstmals angesehenen Ermittler. Die Beweislast ist erdrückend. Ob Furrer will oder nicht: Um seinen Kopf zu retten, braucht er Borcherts volle Unterstützung.

