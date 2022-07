SPÖ-Leichtfried zu Quarantäne-Aus: Regierung konsequent am falschen Weg!

Statt faktenbasierter Verantwortung nur politisch motivierte Entscheidungen

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik am geplanten Quarantäne-Aus übt der stv. Klubobmann der SPÖ Jörg Leichtfried: „Die Bundesregierung betritt beim Corona-Management konsequent den falschen Weg. Statt faktenbasierte und verantwortungsvolle Maßnahmen zu setzen und eine stringente Vorbereitung für den Herbst zu treffen, taumelt sie mit rein politisch motivierten, höchst falschen Entscheidungen von einer Corona-Welle in die nächste. Damit gefährden ÖVP und Grüne die Gesundheit aller Österreicher*innen und fahren Österreichs Wirtschaft und Arbeitswelt an die Wand“, so Leichtfried. ****

Wichtig wäre es, das Infektionsgeschehen weiterhin kontrollieren zu können, Vorbereitungen für den Herbst zu treffen und dabei vor allem Aspekte wie die Erhöhung der Impfbereitschaft oder die Teststruktur einzubeziehen. „Das bekräftigen auch die wissenschaftlichen Expert*innen immer wieder. Doch stattdessen fällt die Bundesregierung Schlagzeilen getrieben schlechte politische Entscheidungen – zum Nachteil des ganzen Landes. ÖVP und Grüne werden die volle Verantwortung für dieses Chaos übernehmen müssen. Viel besser wäre es, diese unfähige Regierung macht endlich den Weg frei, damit die Menschen in Österreich über die Zukunft entscheiden können“, bekräftigt der stv. SPÖ-Klubobmann. (Schluss) sr/lp

