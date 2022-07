Betrugsanrufe vom „Austrian Police Department“ schlagen derzeit hohe Wellen: einfach ignorieren und auflegen!

Meldestelle für Rufnummernmissbrauch verzeichnet im Juli insgesamt mehr als 3.800 Beschwerden zu Betrugsanrufen

Wien (OTS) - Am vergangenen Wochenende hat die RTR-Meldestelle für Rufnummernmissbrauch allein mehr als 500 Beschwerden über „Robocalls“ erhalten, bei denen vorgegeben wird, dass vom ‚Austrian Police Department‘ angerufen würde. „Bei diesen Robocalls meldet sich anfangs eine Tonbandstimme mit der Aufforderung, eine bestimmte Taste zu drücken. Leistet man hier Folge, wird man zu den Betrügern weiterverbunden. Diese geben sich als Polizist:innen aus und teilen den Angerufenen mit, dass verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit ihren Bankkonten identifiziert wurden. Während des Telefonats fällt auch oft der Ausdruck ‚identity card‘. In weiterer Folge versuchen die Kriminellen an persönliche Daten, wie Adressen oder Bankverbindungen, heranzukommen oder warten sogar mit gefälschten Haftbefehlen auf“, schildert Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR-GmbH für den Fachbereich Telekommunikation und Post, die aktuellen Betrugsszenarien und führt aus, „uns wurde auch gemeldet, dass die Täter:innen ihre Opfer oftmals auffordern, Geld auf ein bestimmtes Bankkonto einzuzahlen bzw. Online-Gutscheine zu kaufen oder Schadsoftware zu installieren. Besonders fies: Die Betrüger:innen täuschen vor, mit normalen österreichischen Telefonnummern anzurufen. So sind die Anrufe vorab kaum als Betrugs-Anruf erkennbar.“



Was kann ich bei Anrufen vom „Austrian Police Department“ tun?



Sollten Sie bei Betrugs-Anrufen abheben, beenden Sie sofort die Verbindung. Selbst wenn Sie sich auf ein Gespräch einlassen, wovon wir aber dringend abraten, kann nichts passieren. Es entstehen dadurch keine Kosten über die Telefonrechnung. Geben Sie aber keinesfalls persönliche Daten bekannt und lassen Sie sich auch nicht zu irgendwelchen Zahlungen überreden. „Das beste Mittel bei derartigen Anrufen ist einfach aufzulegen. Etwas anderes kann man eigentlich nicht tun, da die Betrüger:innen zumeist im Ausland sitzen und eine Verfolgbarkeit kaum möglich ist“, informiert Steinmaurer und ergänzt, „dass vermeintliche Vertreter:innen der österreichischen Exekutive über englische Tonbandansagen einen Kontakt herstellen, ist unüblich und daher ein erstes Indiz, dass da etwas faul ist.“



Betrugs-Anrufe nehmen in den letzten Wochen wieder deutlich zu



Vom 1. bis 25. Juli verzeichnete die Meldestelle für Rufnummernmissbrauch insgesamt 3.860 Beschwerden. 662 Beschwerden entfielen auf Pinganrufe, 2500 auf Anrufe vom Austrian Police Department und 523 auf sonstige belästigende Anrufe. Im Juli 2021 wurden lediglich 2.734 Beschwerden registriert.



Rufnummern-Missbrauch unter rufnummernmissbrauch.at melden



Rufnummernbereiche, die missbräuchlich verwendet werden, werden unter rufnummernmissbrauch.at gelistet. Dort finden Sie auch ein Formular, mit dem Sie uns verdächtige Nummern melden können. Damit können wir rechtzeitig Betrugs-Wellen erkennen und die Bevölkerung informieren.



Über die RTR



Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs im Rundfunk-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Medien“ (Dr. Roland Neustädter) sowie „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.





