ORF-Premiere für „Zimmer mit Stall – Über alle Berge“ am 27. Juli in ORF 2

Um 20.15 Uhr: Aglaia Szyszkowitz und Friedrich von Thun in pointenreicher Fortsetzung der Komödienreihe

Wien (OTS) - Aufregung am Fuchsbichlerhof: Ein unbekannter Reiter hat nach einem Unfall mit seinem Pferd sein Gedächtnis verloren und bezieht in der achten Episode der gleichnamigen Komödienreihe ein „Zimmer mit Stall“ bei Sophie (Aglaia Szyszkowitz) und Barthl (Friedrich von Thun). Und auch Sophies Tochter Leonie (Carolin Garnier) braucht Hilfe: Sie leidet in der Folge „Über alle Berge“, die ORF 2 am Mittwoch, dem 27. Juli 2022, um 20.15 Uhr als ORF-Premiere zeigt, unter Liebeskummer. Unter der Regie von Sebastian Stern und nach dem Drehbuch von Sebastian Goder sind in weiteren Rollen u. a. Florian Karlheim, Ferdinand Hofer, Pauline Fusban, Philipp Sonntag und Bettina Mittendorfer zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Barthl (Friedrich von Thun) liefert sich auf der Landstraße ein halsbrecherisches Rennen mit einem Reiter und dessen Pferd. Als das Mofa von Barthl fehlzündet, scheut das Pferd und wirft den Reiter ab, der durch den heftigen Sturz sein Bewusstsein verliert. Sophie (Aglaia Szyszkowitz) nimmt den Fremden (Florian Karlheim), der sich an nichts erinnern kann, am Hof auf. Und auch Leonie (Carolin Garnier) braucht Hilfe – sie hat Liebeskummer. Doch Sophie scheint ausgerechnet für ihre Tochter keine Zeit zu finden, muss sie als Bürgermeisterin doch auch einen neuen Arzt für das Dorf finden.

