Lehrangebot für Spitzensportler: AT&S erweitert Ausbildungsangebot

Leoben (OTS) - Der steirische Mikroelektronikhersteller AT&S erweitert im Zuge einer breit angelegten Lehrlingsoffensive sein Ausbildungsangebot. In Zusammenarbeit mit Gewerkschaft, Sportverbänden, Vereinen und der HR Bildungs- und Service GmbH wurde ein Konzept entwickelt, das es Leistungssportlern ermöglicht, neben ihrem Trainingspensum eine zukunftsträchtige Lehre abzuschließen.

AT&S startet diesen Sommer eine groß angelegte Kampagne, mit der die Zahl der Lehrlinge mittelfristig verdoppelt werden soll. Als erste Maßnahme startet der Hightech-Konzern aus Leoben ein österreichweit einzigartiges Angebot für angehende Spitzensportler: Jugendliche, die Leistungssport betreiben, bekommen die Möglichkeit, neben Training und Wettkämpfen eine Lehre in einem von mehreren attraktiven Ausbildungsberufen bei AT&S zu absolvieren. Überdurchschnittliche Entlohnung und ein speziell auf die Bedürfnisse von Leistungssportlern zugeschnittener Lehrplan machen das Angebot konkurrenzlos.

„Wir möchten damit jungen Menschen die Möglichkeit geben, eine hochwertige Ausbildung zu erhalten, ohne dass sie ihren sportlichen Ehrgeiz bremsen müssen. Damit haben sie ein sicheres zweites Standbein im Leben, egal was die Zukunft bringt. Wir suchen immer junge Talente und freuen uns, wenn wir attraktive Ausbildungsprogramme liefern können“, sagt Erwin Zarfl, Head of Human Resources Global bei AT&S.

Zweites Standbein für Sportler

Das neue Angebot für Spitzensportler wurde in Kooperation mit der Gewerkschaft, steirischen Sportverbänden und Vereinen sowie der HR Bildungs- und Service GmbH entwickelt. AT&S wird damit zum Modellbetrieb zur Erprobung des Modells. Jeder Leistungssportler, unabhängig von der Sportart, bekommt hier die Möglichkeit einer zeitlich flexibel gestaltbaren Lehrausbildung, die Rücksicht auf unterschiedliche Trainings- und Reiseprogramme nimmt. Bei positiven Rückmeldungen könnte das Konzept in Zukunft auch auf andere Betriebe in Österreich ausgeweitet werden. „Die Kombination aus Lehre und Leistungssport ist ein neuer Weg in der Berufsausbildung, um die Attraktivität des Facharbeiters weiter zu erhöhen“, sagt Heribert Grasser von der Gewerkschaft PRO-GE.

20 Lehrstellen für Leistungssportler stehen bei AT&S künftig zur Verfügung. Es werden mehrere, attraktive technische und kaufmännische Ausbildungen angeboten, darunter Metalltechnik, Mechatronik, Prozesstechnik, Labortechnik Chemie, Physiklaborant:in, Industriekauffrau/mann oder IT-Technik. Damit erweitert AT&S das Angebot für Lehrlinge nochmals deutlich. Bestehende Angebote wie die Möglichkeit, parallel zur Lehre eine Matura zu absolvieren, bleiben bestehen und werden nochmal ausgebaut. Im Herbst werden dann nochmals neue Konzepte zur Anwerbung zusätzlicher Lehrlinge präsentiert. Die Zahl von durchschnittlich 50 in Ausbildung befindlichen Lehrlingen soll in den kommenden Monaten verdoppelt werden.

Rückfragen & Kontakt:

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Gerald Reischl

Director Communications & PR

03842 200 4252 oder 0664 8859 2452

g.reischl @ ats.net