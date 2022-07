TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Madame Butterfly – Sehnsuchtsmigrantin am Bodensee“

Am 30. Juli um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Erstmals zeigen die Bregenzer Festspiele Giacomo Puccinis Oper „Madame Butterfly“ (Details zum Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at). Andreas Homoki inszeniert das Aufeinanderprallen von amerikanischer und japanischer Kultur als Drama einer „Sehnsuchts-Migrantin“. Davon erzählt auch das Bühnenbild – ein überdimensionales Blatt Papier, bemalt mit japanischen Landschaftsbildern, zerknüllt in den See geworfen.

Wie erzeugt Homoki mit seinem Team einen Spannungsbogen zwischen fein gedachten Bildern und der Naturkulisse des Bodensees? Ein „Making of Madame Butterfly“ blickt hinter die Kulissen und zeichnet den Entstehungsprozess dieser Geschichte von grenzenloser Sehnsucht am Bodensee nach.

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Madame Butterfly – Sehnsuchtsmigrantin am Bodensee“ ist am Samstag, dem 30. Juli 2022, um 16.30 Uhr in ORF 2 zu sehen. 3sat zeigt am Samstag, dem 13. August, um 22.30 Uhr eine Langfassung der Dokumentation unter dem Titel „Madame Butterfly – Grenzenlose Sehnsucht am Bodensee“. Zuvor, um 20.15 Uhr, steht die ORF-Aufzeichnung der bereits in ORF 2 live übertragenen Seebühnenproduktion auf dem Programm.

Buch und Gestaltung: Ingrid Bertel

Kamera: Götz Wagner, Harald Schwarzmann

Schnitt: Jürgen Bereuter

Sprecher: Johann Nicolussi

Redaktion: Gerd Endrich

Gesamtleitung: Markus Klement

