Halbjahresbilanz 2022: PET to PET erreicht mit über 15.000 Tonnen recyceltem PET-Material neuen Rekordwert

Müllendorf (OTS) -

15.131 t PET-Getränkeflaschen wurden im ersten Halbjahr erfolgreich dem Ressourcenkreislauf zugeführt – eine Steigerung von 5,3 % gegenüber Vorkrisenniveau

Der Durchschnitt des in Österreich eingesetzten Recyclatanteils in Getränkeflaschen liegt mit weit mehr als 30 % bereits heute weit über dem Europa-Zielwert für 2030

Grundstückserweiterung brachte spannende archäologische Funde aus der Bronzezeit zum Vorschein

PET to PET-Geschäftsführung erweitert – Thomas Billes ist neuer CFO

Nach pandemiebedingtem Rückgang im vergangenen Jahr zieht die PET to PET Recycling Österreich GmbH im burgenländischen Müllendorf für 2022 eine erfolgreiche Zwischenbilanz mit neuem Rekordwert: 15.131 Tonnen PET-Getränkeflaschen konnten im Ressourcenkreislauf gehalten werden – das entspricht einer Steigerung von 5,3 % im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019: 14.329 Tonnen). „Große Herausforderungen durch die Pandemie konnten gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen gut gemeistert werden. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine haben uns einmal mehr die kritischen Abhängigkeiten und damit die dramatischen Entwicklungen auf Energiemärkten aufgezeigt“, erklärt DI Christian Strasser, Geschäftsführer von PET to PET.

Archäologische Entdeckungen bei Grundstücksarbeiten

Im Zuge der steigenden Nachfrage nach Recyclaten wurde in diesem Jahr das Unternehmensgrundstück um 19.000 m² erweitert, um weitere Lagerflächen am Standort zu schaffen. Bei den Arbeiten kamen interessante archäologische Funde zum Vorschein. Ein Gräberfeld aus der späten Bronzezeit wurde von Archäologen ausgegraben und zur Restaurierung übergeben. Nach sorgfältiger Aufbereitung sollen die Fundgegenstände in geeigneter Weise auch der Öffentlichkeit präsentiert werden – unter anderem bei der bevorstehen Feier anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums im September.

Investition in PV-Anlagen

Neben der Erweiterung investiert die PET to PET GmbH in diesem Jahr auch massiv in Energieeffizienz. Die neu entstehende Fläche wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Dabei kommen rund 12.000 m² PV-Paneele zum Einsatz, die zukünftig ca. 10 % der erforderlichen elektrischen Energie aus der eigenen Erzeugung decken sollen. In weiteren Ausbaustufen soll dieser Wert weiter ausgebaut werden. Schon in der Vergangenheit hat das Unternehmen für den Betrieb seiner Anlagen zu 100 % auf erneuerbare Energie gesetzt.

Recyclatanteil in Getränkeflaschen bereits über Europa-Zielwert 2030

Österreich nimmt beim Bottle-to-Bottle-Recycling eine Vorreiterrolle ein. Der überwiegende Anteil der in Österreich in Verkehr gesetzten Getränkeverpackungen besteht bereits aus hochwertig aufbereiteten, gebrauchten Getränkeflaschen. „Dabei ist es uns eine besondere Freude, dass große Getränkehersteller bereits 100 % Recyclat aus unserem Unternehmen zur Herstellung von neuen Flaschen verwenden“, so Christian Strasser. Die unterschiedlichen Einsatzquoten über alle Produkte im Markt führen zu einem durchschnittlichen Recyclateinsatz von weit mehr als 30 %, der bereits heute die Ziele der Europäischen Union (30 % für das Jahr 2030) übersteigt. „Der PET-Flaschenkreislauf in Österreich ist ein Vorzeigeprojekt, wie hochwertige Verpackungen im Kreislauf gehalten werden können, und ein Best-Practice-Beispiel für viele andere Verpackungskunststoffe“, erklärt Strasser.

PET to PET erweitert Geschäftsführung

Seit Juni 2022 ist Mag. (FH) Thomas Billes als neuer CFO Teil der Geschäftsführung von PET to PET. Der gebürtige Burgenländer (40) hat einen Fachhochschulabschluss in internationalen Wirtschaftsbeziehungen absolviert und ist bereits seit 2010 im burgenländischen Unternehmen tätig. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit hat er die Aufgaben als Prokurist für die Bereiche Rechnungswesen, Einkauf und Verkauf übernommen. In seiner neuen Position verantwortet er weiterhin den kaufmännischen Bereich von PET to PET, während Christian Strasser den technischen Bereich, die strategische Unternehmensentwicklung und den Außenauftritt des Unternehmens innehat.

Aktuell möchte das Unternehmen sein Team am Standort Müllendorf weiter ausbauen und ist auf der Suche nach engagierten Mitarbeiter:innen in unterschiedlichen Bereichen.

Über PET to PET Recycling Österreich GmbH

Die österreichische Getränkeindustrie trägt mit der PET-Recycling Anlage in Müllendorf der gemeinsam von Lebensministerium, Wirtschaftskammer, Handel sowie Abfallwirtschaft unterzeichneten Nachhaltigkeitsagenda Rechnung, die unter anderem ein zielgerichtetes ökologisches Recycling von PET-Flaschen in Österreich vorsieht. Betrieben wird die Anlage von der PET to PET Recycling Österreich GmbH, an der die Unternehmen Coca-Cola HBC Austria GmbH, Egger Getränke GmbH & Co OG, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, S. Spitz GmbH und Vöslauer Mineralwasser GmbH beteiligt sind. Bei PET to PET werden die angelieferten PET-Flaschen – nach händischer Begutachtung und Sortierung – in einer Mühle zu Flakes zerkleinert und im Anschluss gewaschen. Danach kommen in Müllendorf die aktuell modernsten Aufbereitungsverfahren zum Einsatz. In zwei verschiedenen Verarbeitungslinien produziert man entweder PET-Flakes oder PET-Granulat – jeweils in höchster lebensmitteltauglicher Qualität. Beide Recyclatformen werden – je nach spezifischen Produktionsanforderungen und um einen möglichst hohen Recyclatanteil zu erreichen – bei der Herstellung neuer PET-Getränkeflaschen verwendet. Weitere Informationen: www.pet2pet.at

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner

Mag. Victoria Abulesz, MA

E-Mail: v.abulesz @ eup.at