16. Bezirk: „Lady Power – Amtsweg zum Ruhm“ am 26.7.

Stegreif-Spaß ab 19.30 Uhr, Karten: 26 und 20 Euro, Info: Tel. 914 54 14

Wien (OTS) - Die am Dienstag, 7. Juni, gestartete Sommer-Saison 2022 des traditionsreichen Freiluft-Theaters „Tschauner Bühne“ (16., Maroltingergasse 43) läuft bis Dienstag, 6. September. Auf dem abwechslungsreichen Spielplan steht eine Mischung aus alten und neuen Stegreif-Stücken („Original Stegreif Klassik“, „Stegreif 2.0“), Musiktheater-Produktionen („Komm ein bisschen mit nach Italien“, u.a.), Kabarett-Vorstellungen, Konzerten und Kinder-Programmen. Heute, Montag, beginnt um 19.30 Uhr die humorige Vorführung „Tscharleys Tante Sing Along“ (Karten: 38 Euro bzw. 25 Euro). Ein „klassisches“ Stegreif-Werk mit dem zugkräftigen Titel „Lady Power – Der Amtsweg zum Ruhm“ wird von 6 schlagfertigen Künstler*innen am Dienstag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr, dargeboten. Eva Christina Binder, Jürgen Kapaun, Susanne Rietz, Claudia Rohnefeld, Natascha Shalaby und Manuela Stachl bringen mit spontanen Dialogen ihr Publikum gewiss zum Lachen (Karten: 26 Euro bzw. 20 Euro). Offen bleibt die Frage, ob an dem Abend sogar der legendäre „Amtsschimmel“ wiehert. „Jede Aufführung ist einmalig!“, betont das „Tschauner“-Team. Einlass: ab 18.30 Uhr. Nähere Auskünfte und Karten-Bestellungen: Telefon 914 54 14.

Information und Karten-Verkauf im Internet: www.tschauner.at

Bei allen Vorstellungen gelten die aktuellen Corona-Vorgaben. In der „Einzigen Sommerbühne Wiens mit Schiebedach“ werden zum Amüsement des Publikums „klassische“ Stegreif-Stücke wie „Mord in der Wurlitzergasse“ und „Das Freudenhaus vom Liebhartsthal“ gezeigt. In der Reihe „Stegreif 2.0“ schmunzeln die Zuschauer*innen über das Stück „3 Engel für Tschauner“. Genauso unterhaltsam sind die Musiktheater-Aufführungen, beispielsweise „Zuständ‘ wie im alten Rom“. Auf „Wiens allerschönster Freiluftbühne“ erheitern beliebte Kabarettisten, darunter Joesi Prokopetz und Christoph Fälbl, ihre Zuseher*innen. Abendliche Konzerte („The Real Holy Boys“, u.a.), Matineen (Gerald Janisch, Jürgen Graf, u.a.) sowie Kinder-Unterhaltung („Kasperl und Co.: Die Fladermaus“, etc.) runden die kurzweilige „Tschauner“-Saison 2022 ab. Alle Details (Künstler*innen, Darbietungen, Karten-Verkauf, Beginn, Einlass, u.v.a.) sind im Internet zu lesen: www.tschauner.at.





Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 16. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende/r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse