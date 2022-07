Marktstart: KIPRION ermöglicht sichere Aufbewahrung von digitalen Assets in Österreich

Krypto-Verwahrer für institutionelle Investoren erhält FMA-Registrierung und kündigt Marktstart an

KIPRION hat am 21. Juli 2022 die Registrierung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) als Dienstleister für virtuelle Währungen erhalten.

KIPRION bietet institutionellen Investoren regulierte, zertifizierte und versicherte Krypto-Verwahrung.

Zusätzlich zur Verwahrung entwickelt KIPRION eine Trading Solution, mit der Kunden Kryptowerte handeln können, ohne den sicheren Cold Storage verlassen zu müssen.

KIPRION, die sichere Krypto-Verwahrplattform für institutionelle Investoren, hat die Registrierung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) als Dienstleister für virtuelle Währungen erhalten. Mit der Registrierung wird KIPRION noch dieses Jahr am Markt starten.

“ KIPRION bietet eine Krypto-Verwahrplattform für institutionelle Anleger, die sicher, einfach, skalierbar, versichert und reguliert ist. Sie ist als as-a-Service- und auch als on-premise-Lösung verfügbar mit flexibel konfigurierbaren Freigabeprozessen und 24/7-Service. Unsere Kunden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während KIPRION ihre Kryptowerte sicher verwahrt ”, erklärt Jonas Jünger, CEO von KIPRION. Er ergänzt: “ Die erfolgreiche Registrierung der FMA ist das Ergebnis monatelanger Arbeit und zeigt unser Commitment, ein sicheres und reguliertes Umfeld für die Verwahrung von Kryptowerten zu bieten. ”

Krypto-Verwahrungsplattform: Sicher, einfach und flexibel

Digitale Assets werden in segregierten Cold Storage Wallets sicher offline verwahrt. Die Plattform nutzt die Sicherheitsvorteile von branchenführender Multi-Party Computing (MPC) Kryptographie, um digitale Assets sicher zu verwahren und vor Cyber-Attacken, Hackern und anderen Bedrohungen zu schützen. Zusätzlich entwickelt KIPRION eine Trading Solution, mit der Kunden Zugang zu liquiden Märkten erhalten, während die Kryptowerte im Cold Storage verbleiben. “ In den letzten Jahren haben wir erkannt, dass die Verwahrung allein zu wenig ist. Daher bieten wir zusätzliche Dienstleistungen wie den Handel mit Kryptowerten an ”, betont Jünger.

Alle von KIPRION angebotenen Dienstleistungen unterliegen der Aufsicht der FMA, wodurch ein klarer regulatorischer Rahmen für die Erbringung des Dienstleistungsangebots gegeben wird.

KIPRION ist Teil eines globalen Netzwerkes von Kryptoverwahrern, das in den nächsten Monaten weltweit startet. Insgesamt arbeiten über 130 Mitarbeitende an mehr als sechs Standorten an der Entwicklung der Verwahrplattform und Etablierung des globalen Netzwerkes.

Über KIPRION:

KIPRION ist ein regulierter, zertifizierter und versicherter Anbieter für die Verwahrung von Kryptowährungen für professionelle Investoren. KIPRION hat es sich zur Aufgabe gemacht, professionellen Investoren branchenführende kryptografische Sicherheitstechnologien zugänglich zu machen. KIPRION ist Teil eines globalen Netzwerkes von Kryptoverwahrern. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf kiprion.com.

