40 Jahre GLOBAL 2000 Geburtstagsfest mit folkshilfe und The Z

Österreichische Umweltschutzorganisation feiert am 23. September 2022 in der Ottakringer Brauerei

Wien (OTS) - Am 23. September 2022 feiert die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ihren 40. Geburtstag. In der Ottakringer Brauerei warten mit The Z und folkshilfe zwei tolle österreichische Acts auf die Gratulant:innen. Für die Verpflegung bei dem Green Event sorgen die Brauerei Ottakringer und ein Bio-Foodtruck der Wrap Stars. Der Ticketverkauf läuft über Ö-Ticket

Bühne frei für Umweltschutz!

The Z ist ein 20-jähriger Rapper, mit dem gewagten Ziel, die Welt zu retten. Der Wiener möchte mit seiner Musik zum Nachdenken anregen, inspirieren und ein Bewusstsein für Umweltschutz schaffen. Gänsehaut ist garantiert bei Songs wie „Klimaleugner“ und „Maßnahmenpaket“, in denen sich der junge Musiker manchmal hoffnungsvoll, manchmal eindringlich für eine sorgenlose Zukunft einsetzt.

Headliner beim GLOBAL 2000 Geburtstagsfest ist die österreichische Band folkshilfe. Das Trio gehört seit Jahren zum Inventar der deutschsprachigen Musiklandschaft. Folkshilfe ist bekannt für ihre mitreißenden Quetschn-Synthi-Pop-Hits ebenso bekannt wie für ihr soziales und gesellschaftspolitisches Engagement. Mit der aktuellen Single "Hau di her" wird das Miteinander zelebriert. Am 23. September 2022 dreht sich alles ums Miteinander für Klima- und Umweltschutz!

Nachhaltig feiern!

Das Geburtstagsfest von GLOBAL 2000 wird als Green Event geplant und durchgeführt. Das heißt: Die Location ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar und vor Ort stehen ausreichend Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Ein großer Fokus in der Planung und Durchführung des GLOBAL 2000-Geburtstagsfests liegt auf Müllvermeidung und Nachhaltigkeit. Die Verpflegung ist bio, regional und saisonal. Mehrweg-Systeme kommen bei Speis und Trank zum Einsatz. Außerdem streben die Veranstalter:innen eine Umweltzeichen-Zertifizierung an.

Wir kämpfen für das Schöne – seit 40 Jahren

Seit 40 Jahren kämpft die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 für das Schöne. GLOBAL 2000 arbeitet unabhängig von Politik und Wirtschaft, recherchiert, testet, mobilisiert und informiert und setzt sich konsequent für Lösungen der großen Umweltprobleme unserer Zeit ein. Dabei ist GLOBAL 2000 seinen Zielen und Unterstützer:innen immer treu geblieben. Denn Umweltschutz ist keine Eintagsfliege. Umweltschutz braucht einen langen Atem – und Menschen, die sich unermüdlich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Voller Vorfreude lädt GLOBAL 2000 alle Interessierten ein, gemeinsam zu feiern.



Die Facts

GLOBAL 2000 Geburtstagsfest

Datum: Freitag, 23.09.22, ab 18 Uhr

Ort: Ottakringer Brauerei, 1160 Wien, Ottakringer Platz 1

Tickets: bei Ö-Ticket, Presseakkreditierungen an promo @ arcadia-live.com

Veranstalter: Arcadia Live und GLOBAL 2000

