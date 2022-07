Kinder- und Jugendpsychiatrie: Ärztekammer kritisiert Aussagen des Gesundheitsministers

Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in Österreich jahrelang ignoriert – „Nicht an allem ist Corona schuld“

Wien (OTS) - „Als Kinder- und Jugendpsychiater ist es für mich mehr als befremdlich, wofür die Corona-Pandemie insbesondere für Kinder-und Jugendliche alles herhalten soll. Nicht Corona allein ist an den psychischen Problemen von Kindern und Jugendlichen schuld“, reagiert der Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, Stefan Ferenci, auf eine entsprechende Twitter-Meldung des Gesundheitsministers, wonach es ein Plus von 25 Prozent bei psychischen Erkrankungen und Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen in Österreich gebe. Der Minister bezeichnete dies als „Kollateralschaden“ der Pandemie. ****

Wobei Ferenci in der Schlussfolgerung dem Gesundheitsminister durchaus recht gibt: „Ja, die psychische Situation von Kindern und Jugendlichen ist schlecht. Und ja, die Versorgungsituation kann man in weiten Teilen des Landes nur mehr als erbärmlich bezeichnen. Aber das alles auf Corona zu schieben, ist ein Versuch, jahrelanges Ignorieren der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in Österreich zu verschleiern.“

Die Versorgung an der Kinderpsychiatrie im WiGev/Rosenhügel könne nur mehr mit externen Ärztinnen und Ärzten in einem Notbetrieb aufrechterhalten werden. Die Entlastung durch den Ausbau der ambulanten Versorgung ist ebenfalls nicht ausreichend. In den vergangenen Jahren mussten die Ärztekammern mühsam Kassenverträge für Kinder- und Jugendpsychiatrie erkämpfen, und „bei Weitem deckt das Angebot den Bedarf noch nicht ab. Hier wäre der Minister gefordert, klare Handlungsvorgaben an die Sozialversicherung und Länder zu geben“.

Schon vor der Corona-Pandemie war die kinderpsychiatrische Versorgung für ein Land wie Österreich „eine Schande“. Aber anstatt auf den wegen der Pandemie gestiegenen Bedarf an Therapieangeboten für Kinder und Jugendliche zu reagieren, werden diese nun instrumentalisiert“, kritisiert Ferenci.

Entsprechende Versorgung sicherstellen

Der Versorgungbedarf für Kinder und Jugendliche wird jedenfalls weiter steigen. Und Stand der Wissenschaft in der Medizin ist es, dass Viruserkrankungen bei einem Teil der Erkrankten Langzeitfolgen auslösen. Der Obmann der Sektion der zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Ärzte der Ärztekammer für Wien und Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, George Zabaneh, nennt hier als konkretes Beispiel die Windpocken, die im Erwachsenenalter Herpes Zoster (Gürtelrose) auslösen, oder auch das Epstein-Barr-Virus, Auslöser des Pfeifferschen-Drüsenfiebers, welches das Risiko für die Entwicklung einer Multiple Sklerose oder eines Hodgkin-Lymphoms erhöht. Hier sei die Politik gefordert, die Behandlung der zu befürchtenden physischen und psychischen Folgeerscheinungen der Corona-Pandemie durch entsprechende stationäre und ambulante Versorgungsangebote sicherzustellen, so Zabaneh. (hpp)

