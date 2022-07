Sachslehner: „Bürgermeister Ludwig muss sich den Bund als Vorbild nehmen und Gebührenstopp verordnen“

Während die Bundesregierung die Menschen entlastet, macht die rote Wiener Stadtregierung das genaue Gegenteil

Wien (OTS) - „Wiens Bürgermeister Michael Ludwig muss sich den Bund als Vorbild nehmen und auch in Wien einen Gebührenstopp verordnen. Die SPÖ fordert diese Tage laufend Entlastung für die Menschen, scheint aber selber keine Vorstellung davon zu haben, was dieses Wort denn eigentlich bedeutet. Denn trotz der spürbaren Teuerungen erhöht die SPÖ-geführte Wiener Stadtregierung auch dieses Jahr die Gebühren. Das ist schlicht paradox“, stellt die Generalsekretärin der Volkspartei Laura Sachslehner fest, und weiter: „Das letzte, das die Menschen in Österreich jetzt brauchen, ist es, zusätzlich noch mit weiteren Gebührenerhöhungen drangsaliert zu werden. Die Bundesregierung hat die aktuelle Lage erkannt und daher die Gebührenbremse der vergangenen Jahre verlängert. Das heißt, dass die Bundesgebühren im Jahr 2022 wieder nicht erhöht werden. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das allein heuer eine Ersparnis in Höhe von 19 Millionen Euro.“



„Wir sind der Meinung, dass die Menschen in Zeiten wie diesen Entlastung brauchen. In Wien machen SPÖ und NEOS das Gegenteil und erhöhen schon wieder spürbar die Gebühren. Als Volkspartei fordern wir deshalb auch für die Stadt Wien eine sofortige Gebührenbremse nach dem Vorbild des Bundes. Die Doppelmoral der SPÖ, im Bund etwas zu fordern und in Wien dann etwas gänzlich anderes zu machen, ist zwar nicht neu, sorgt aber dafür, dass die Wienerinnen und Wiener massiv unter der fehlgeleitenden Politik von Bürgermeister Michael Ludwig und seinem Regierungsteam leiden“, so Sachslehner abschließend.

