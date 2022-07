Land Niederösterreich fördert Studierende mit Exzellenzstipendien

LH Mikl-Leitner: Ermöglichen Ausbildungsweg, der für viele sonst nicht realisierbar wäre

St. Pölten (OTS/NLK) - Die niederösterreichischen Landesstipendien sind eine wichtige Triebfeder, um junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre akademische Ausbildung im Ausland zu absolvieren. Im Rahmen der Stipendienschiene „Exzellenzstipendium – Studium“ fördert das Land Niederösterreich herausragende Schülerinnen und Schüler, sowie Studierende aus Niederösterreich, die ihr Bachelor-, Master- oder PhD Studium an einer Universität mit Exzellenzcharakter im Ausland absolvieren möchten. Vor kurzem hat ein Stipendienbeirat über die diesjährige Vergabe des „Exzellenzstipendium – Studium“ entschieden. „Mit unseren Stipendien möchten wir Studierenden die Möglichkeit geben, einen Ausbildungsweg einzuschlagen, der für viele sonst aus verschiedensten Gründen nicht realisierbar wäre. Es freut mich, dass diese Chance von so vielen jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ergriffen wird. In diesem Jahr wurde das Exzellenzstipendium acht Studierenden zuerkannt. So vielen wie niemals zuvor. Unsere Studentinnen und Studenten zeigen Leistungen auf internationalem Top-Niveau und dafür wollen wir sie bei ihren Karrieren bestmöglich unterstützen“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stolz.

Beim „Exzellenzstipendium – Studium“ beträgt die Förderhöhe pro Stipendium bis zu 20.000 Euro pro Jahr. Kriterien für die Vergabe dieses Stipendiums sind die herausragende persönliche Eignung durch den Nachweis eines ausgezeichneten Schul- oder Studienerfolgs, Referenzen von Fachprofessorinnen und -professoren und weitere besondere Leistungen. Der Exzellenzcharakter der Universität wird anhand internationaler Hochschulrankings beurteilt.

Aufgrund der bemerkenswert hohen Anzahl an hervorragenden Anträgen für das „Exzellenzstipendium – Studium“ wurde in diesem Jahr erstmals ein zweistufiges Aufnahmeverfahren durchgeführt. Herausragende Bewerberinnen und Bewerber wurden im zweiten Schritt zu einem Hearing eingeladen und von einem Stipendienbeirat ausgewählt. Einige Studierende, die in diesem Jahr das Stipendium erhalten, berichten über die Bedeutung des Stipendiums für sie: Die 20-Jährige Mira Tartarotti lebt in Mödling und wird im Herbst ihr Studium an der University of Oxford in England beginnen. Sie wurde dort ins Masterstudium „Mathematics and Foundations of Computer Science“ aufgenommen. Ihren Bachelor absolvierte sie in Technischer Mathematik an der Technischen Universität Wien. „Mein Interesse und meine Leidenschaft gilt den mathematischen Bereichen der Algebra und Logik, sowie der Informatik. Das Exzellenzstipendium meines Bundeslandes Niederösterreich bietet mir nun die einmalige Chance, mein Wissen auf diesem Gebiet an der University of Oxford auszuweiten und so den Grundstein für meine weitere Laufbahn zu legen. Ich freue mich auf die damit verbundenen neuen Herausforderungen und gehe mit hoher Motivation an mein kommendes Studium heran“, freut sich Mira Tartarotti.

Für die Klosterneuburgerin Lara Condell geht es ebenfalls nach England: Sie startet ihr Masterstudium „Local Economic Development“ an der London School of Economics. Ihr Bachelorstudium „Business and Economics“ hat die 22-Jährige an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert. Über ihre weiteren akademischen und beruflichen Pläne sagt Lara Condell: „Das Exzellenzstipendium bietet mir die Möglichkeit, den besten Schritt für meine Zukunft einzuschlagen, nämlich an einer der renommiertesten Fakultäten weltweit für Sozial-, Politik-, und Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Ich bin unglaublich dankbar, vom Land Niederösterreich und von meinem Umfeld derart unterstützt zu werden. Mein zukünftiger Wunsch ist es, Menschen in strukturell benachteiligten Gebieten durch volkswirtschaftliche Prozesse zu helfen.“

Alexander Staffel hat sich ebenfalls für ein Studium an einer englischen Top-Universität entschieden. Der 25-Jährige stammt aus Haag im Bezirk Amstetten und wird die University of Cambridge besuchen. Im Herbst startet sein Masterstudium in „Finance“. „Im Laufe meiner Bachelorstudien haben sich die Bereiche Finanz- und Volkswirtschaft sowie Statistik relativ rasch zu meinen Hauptinteressensgebieten herauskristallisiert. Ich freue mich nun sehr, dieser Leidenschaft an der University of Cambridge weiter nachgehen zu können und vom Land Niederösterreich durch das Exzellenzstipendium so unterstützt und damit auch wertgeschätzt zu werden. Das Stipendium erleichtert mir bereits jetzt die Organisation des Masterstudiums und wird mir erlauben, mich dann in Cambridge voll und ganz meinem Studium zu widmen“, so Alexander Staffel.

Die acht diesjährigen Exzellenzstipendiatinnen und –stipendiaten zieht es beispielsweise an Elite-Universitäten in die USA, nach Großbritannien, in die Niederlande, nach Spanien oder in die Schweiz.

„Allen Stipendiatinnen und Stipendiaten möchte ich herzlich gratulieren. Die wertvollen Erfahrungen, die sie nun im Rahmen ihrer Ausbildung machen werden, sind entscheidend für ihre weiteren Karriereschritte, bei denen wir sie seitens des Landes Niederösterreich gerne unterstützen. Dass so viele Studierende aus Niederösterreich an internationale Top-Universitäten berufen werden, ist eine einmalige Auszeichnung, die uns alle freut“, so die Landeshauptfrau Mikl-Leitner abschließend.

