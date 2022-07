"Dahoam is Dahoam" geht in die Verlängerung: Constantin Television dreht 210 weitere Folgen der BR-Serie

München (ots) - Constantin Television produziert im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 210 neue Episoden von "Dahoam is Dahoam". Pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum im Herbst geht der erfolgreiche Serienklassiker damit nach über 3000 ausgestrahlten Folgen und exzellenten Quoten in die Verlängerung.

Produzent Robin von der Leyen: "Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir nach nun fast 15 Jahren die Gunst unserer Fans nicht nur auf hohem Niveau bewahren, sondern auch ausbauen konnten. Die steigenden Nutzerzahlen im linearen TV, in den Mediatheken oder in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram sprechen für sich. Das gelingt nur, wenn alle Beteiligten immer mit viel Leidenschaft dabei sind. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des BR und auf noch viele schöne und fesselnde Geschichten aus Lansing."

"Dahoam ist Dahoam" läuft seit 2007 im BR Fernsehen, derzeit von Montag bis Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr, und ist mit bisher 19 Staffeln nicht nur die erfolgreichste Vorabendserie in Bayern, sondern hat sich auch zu einer der wichtigsten Marke des Senders entwickelt. Bundesweit verfolgen täglich mehr als 800.000 Zuschauer*innen die Folgen im linearen TV. Das BR Fernsehen ist das einzige Dritte Programm, das seinen Zuschauer*innen eine eigene tägliche Vorabendserie bietet. Vorab sind die Folgen der kommenden Woche immer schon donnerstags in der Mediathek abrufbar.

Die Familienserie mit liebevollen Geschichten aus dem Leben aller Generationen rund um das fiktive Dorf Lansing ist auch digital ein großer Erfolg: In den Mediatheken wurde die Serie allein dieses Jahr von Januar bis Juni mehr als 20 Millionen Mal abgerufen. In den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram gehört die Serie zu den erfolgreichsten Kanälen des Bayerischen Rundfunks: Die Erfolge des Facebook-Kanals mit 574.000 Fans und Millionenreichweiten und des Instagram Accounts mit aktuell 48.000 Abonnenten zeigen, dass "Dahoam is Dahoam" auch medien- und generationenübergreifend die Menschen in Bayern erreicht.

Ab Ende August 2022 bis zum 9. Oktober können sich die Fans auf Feierlichkeiten zum 15-jährigen Serienjubiläum freuen, u.a. geplant sind prominente Gastauftritte, Einblicke hinter die Kulissen und besondere Folgen.

"Dahoam is Dahoam" ist eine Produktion der Constantin Television im Auftrag des BR, durchgeführt von der Dahoam Television GmbH (Geschäftsführer*innen Ebrahim Sarfaras und Katrin Wukojevic). Produzent ist Robin von der Leyen.

