Wie beeinflussen Jackpots das Wachstum von iGaming-Projekten? SOFTSWISS fasst Erkenntnisse seiner Kunden zusammen

Gzira, Malta (ots/PRNewswire) - Bis zu 50 % der Spieler erhöhen ihre durchschnittliche Wettsumme, und fast 70 % der Casinospieler setzen nach der Teilnahme an Jackpot-Kampagnen täglich mehr Geld ein. SOFTSWISS teilt die ersten Ergebnisse von Kunden im Zusammenhang mit dem Jackpot Aggregator, dem neuesten innovativen iGaming-Produkt des Unternehmens.

Der im Oktober 2021 gestartete Jackpot Aggregator ist ein iGaming-Business-Tool für Spielerakquise, -engagement und -bindung.

Um den Einfluss von Jackpot-Kampagnen auf wichtige Casino-Indikatoren zu analysieren, sammelte SOFTSWISS Daten von seinem ersten Kunden, der N1 Partners Group, und nutzte sowohl die lokalen als auch die weltweiten Jackpot-Kampagnen. Drei Projekte der Casino-Gruppe, das Casino bei N1 Bet, Fight Club und JooCasino, die innerhalb der Gerichtsbarkeit von Curacao tätig sind, haben Daten von Ende November 2021 bis März 2022 geliefert, die die Auswirkungen der Lösung auf das Geschäftswachstum zeigen. Alle Informationen finden sich im Produktbericht. Die wichtigsten Fakten werden jedoch im Artikel zusammengefasst.

Jackpot-Kampagnen: Spieler-Teilnahme

Laut den Statistiken wächst die Anzahl der Spieler, die an den Jackpot-Kampagnen teilnehmen, im Laufe des analysierten Zeitraums ständig. Die Daten machen deutlich, dass Jackpots sowohl für treue Spieler als auch für Casino-Neulinge gleichermaßen interessant sind. Die Hälfte der Benutzer, die mindestens eine Jackpot-Wette getätigt haben, waren Casino-Spieler, die seit einem Monat oder länger registriert sind, die andere Hälfte ist ganz neu hinzugekommen.

Die Hälfte des Publikums, das an den Jackpot-Aktionen teilnimmt, macht nur Jackpot-Wetten, was ein bewusstes Interesse an solchen Werbemaßnahmen zeigt. Die Spieler schätzen die Vorteile von Jackpots und bevorzugen oft jene Spiele, die in den Jackpot-Kampagnen enthalten sind.

47,5 % der Spieler spielen ausschließlich in Jackpot-Spielen. Gleichzeitig übersteigt der Anteil der Spieler, die regelmäßig auf Jackpot-Spiele setzen, den Anteil der Nicht-Jackpot-Spieler: 82,3 % im Vergleich zu 17,7 %.

„Eine ständige Aufgabe für jeden Betreiber ist es, wirksame Instrumente zur Gewinnung und Bindung von Spielern zu finden. Die Statistiken bestätigen, dass es sich beim Jackpot Aggregator um eine universelle Lösung handelt, die das Wachstum der Loyalität sowohl eines neuen als auch eines bereits loyalen Publikums erleichtert. Je nach den Bedürfnissen der Marke zu einem bestimmten Zeitpunkt hilft die Jackpot-Kampagne dabei, sich auf eine bestimmte Kategorie von Spielern zu konzentrieren und bietet unbegrenzte Möglichkeiten, die Nutzeraktivität zu beeinflussen", erklärt Aliaksei Douhin, Produktmanager bei SOFTSWISS Jackpot Aggregator.

Kampagnenergebnisse: Wachstum der Wettsumme

Der Unterschied in der Leistung des einzelnen Spielers vor und nach der Teilnahme an den Jackpot-Kampagnen ist eine der wichtigsten Kennzahlen, die SOFTSWISS analysiert, um den Einfluss der Lösung auf die Nutzeraktivität besser zu verstehen.

Fast 50 % der Spieler erhöhten ihre durchschnittliche Wettsumme nach der Teilnahme an der Jackpot-Kampagne. Bei fast der Hälfte dieser Benutzer zeigt sich ein Wachstum von 75 % der durchschnittlichen Wettsumme.

Die durchschnittliche Anzahl der Wetten pro Tag stieg ebenfalls stark an, nachdem die Marken ihre erste Jackpot-Kampagne gestartet hatten. Bis zu 70 % der Spieler erhöhten ihre Anzahl von Wetten pro Tag, einige von ihnen mehrmals. Die vollständigen Statistiken sind im von SOFTSWISS veröffentlichten Bericht verfügbar.

„Die Jackpot-Kampagne ist ein mehrstufiger Prozess, der es dem Kunden ermöglicht, mit jeder neuen Kampagne auch neue Erkenntnisse über die Spieler zu gewinnen. Die Kombination aus dem Know-how des Jackpot Aggregator-Teams und der Erfahrung des Betreibers ist entscheidend für die Erstellung einzigartiger Kampagnen, die helfen, wichtige Markenindikatoren zu verwalten und das Wachstum zu beeinflussen", betonte Aliaksei Douhin, Produktmanager bei SOFTSWISS Jackpot Aggregator.

Informationen zu SOFTSWISS

SOFTSWISS ist eine internationale Marke, die weithin anerkannte, zertifizierte Softwarelösungen für die Verwaltung von iGaming-Aktivitäten anbietet. SOFTSWISS besitzt mehrere Glücksspiellizenzen und bietet iGaming-Lösungen aus einer Hand an. SOFTSWISS war 2013 das erste Unternehmen weltweit, das eine für Bitcoin optimierte Online-Casino-Lösung eingeführt hat.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863173/SOFTSWISS_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863174/SOFTSWISS_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863175/SOFTSWISS_3.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863176/SOFTSWISS_4.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863177/SOFTSWISS_5.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Kavelich,

alexandra.kavelich @ softswiss.com,

+995551188397